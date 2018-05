Aguas negras invaden casas de Santa Inés en Valencia

Es desagradable el olor a aguas negras todos los días en las casas del sector cuatro y cinco de Santa Inés, parroquia Rafael Urdaneta del municipio Valencia; pero esto es peor los lunes y jueves, días en los que llega el agua potable por tubería. El fétido líquido rebosa de las pocetas.

Desde hace año y medio, vecinos de esa comunidad deben lidiar con este problema de salud pública. Están de manos atadas; porque son las autoridades quienes les corresponde solventar el colapso de esa red.

El vocero de la mesa de contraloría del sector cinco, Alvertt Mota, explicó que por haber mayor consumo de agua durante esos dos días a la semana; la cantidad de aguas negras que va hacia el colector supera su capacidad. La sustitución de la red principal realizada hace un tiempo ayudó a desahogar el sistema, pues se colocó una tubería con más pulgadas. Sin embargo, las conexiones en las viviendas siguen siendo las mismas.

Aguas negras no dan tregua en Santa Inés de Valencia

Por esta razón, cada vez que llega el suministro de agua, el problema se agrava. Igual sucede cuando llueve, porque algunos vecinos, al momento de la construir sus viviendas conectaron tubería de aguas pluviales con la red de residuos. Las precipitaciones traen consigo mayor colapso, debido a esos errados trabajos.

El dirigente vecinal informó que Hidrocentro y la Gobernación conocen lo que sucede en Santa Inés. Pero hasta el momento los afectados esperan por las máquinas. “Nos comunicamos con Gloribeth Vasquez (secretaria de Desarrollo Social y Participación Popular) para que trajera las máquinas, porque Hidrcentro lo pidió, ellos tienen los tubos, pero las máquinas no; ella (Vasquez) nos dijo que no tenían cauchos; pero yo he visto las máquinas trabajando en Prebo, ¿Por qué para allá sí las mandan?”, se preguntó Mota.

El representante del consejo comunal exigió a las autoridades atender cuanto antes el problema; que ya representa un problema de salud en la comunidad. Hay niños con escabiosis y dificultades respiratorias. “Nunca tuvimos respuesta de la gestión anterior; y ahora ni de esta. Hago un llamado al alcalde Valencia, Alejandro Marvez y al gobernador Rafael Lacava a atender los múltiples problemas que tiene la urbanización popular de Santa Inés”.

