Estos fueron los actores mejor pagados en Hollywood

A través de un ranking realizado por la revista Forbes; ya se sabe cuales fueron los actores mejores pagados en Hollywood.

Este ranking, que toma en cuenta los ingresos de los actores entre junio de 2017 a junio de 2018; está liderado por el longevo actor, George Clooney. El originario de Kentucky ingresó la gran suma de 239 millones de dólares sin trabajar en ninguna pelicula.

En segundo lugar se encuentra Dwayne “La Roca” Johnson, que duplicó sus ganancias respecto al año pasado con un total de 124 millones de dólares. Este incremento se debe por varios adelantos para trabajar en películas y ganancias por filmes como ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’; que arrasó la taquilla mundial en navidades.

El tercero en la lista es Robert Downey Jr. por su papel de “Iron Man” con 81 millones; para que siga siendo el actor mejor pagado en las películas de Marvel. Le sigue su compañero Chris Hemsworth con ganancias de 64,5 millones por su papel de “Thor”.

Jackie Chan completa el top 5 con 45,5 millones de dólares. La actriz mejor pagada fue Scarlett Johansson con 40,5 millones por trabajar en las películas de Los Vengadores.

El secreto de George Clooney

Como dijimos anteriormente, George Clooney se encuentra en lo más alto de la lista sin trabajar en una sola película ¿cómo lo hizo? Muy fácil. En 2013 Clooney junto sus amigos Range Gaber y Mike Meldman fundaron una empresa productora de Tequila llamada “Tequila Casamigos”.

Esta pequeña empresa solo empezó como una forma de compartir entre ellos una de sus grandes pasiones, el tequila. La marca se fue haciendo más reconocida y muy pronto se encontraban generando grandes ganancias. A partir de ahí la multinacional británica, Diageo, se interesó y compraron Casamigos el año pasado por 700 millones de dólares; con la posibilidad de aumentar a 1000 millones dependiendo del rendimiento del tequila en ventas.

De esta venta, Clooney recibio 233 millones, los 6 millones restantes los recibió por promociones y regalías de películas antiguas.

“Si me hubiesen preguntado hace cuatro años que tendríamos una compañía de mil millones de dólares, no creo que hubiera podido decir que sí”, comentó el actor cuando le preguntaron acerca de la venta de Casamigos.

