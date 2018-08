Vladimir Villegas quisiera un milagro económico en Venezuela

El periodista Vladimir Villegas declaró en su programa de televisión, Vladimir a la Una; que quisiera un milagro económico en Venezuela.

“Yo quisiera que Venezuela viviera ese milagro económico, ojalá que se produzca ese milagro económico”; dijo el periodista debido a las medidas económicas impuestas por el presidente Nicolás Maduro.

Villegas expresó que los venezolanos quieres que estas medidas sean exitosas y que el país logre recuperar el poder adquisitivo, la activación económica, el funcionamiento del mercado y que las políticas sociales sean efectivas.

“Yo creo que no hay nadie sensato que desee otra cosa distinta: que los venezolanos podamos ver el inicio de un plan de recuperación económica que realmente dé resultados”, manifestó.

Señaló que existen dudas respecto a las medidas económicas tomadas por Maduro en relación al Petro; la criptomoneda que el ejecutivo quiere como segunda moneda oficial y primera lanzada por un gobierno. Villegas se pregunta qué pasará con Venezuela si las medidas aplicadas no tienen el respaldo necesario para que todo fluya, “¿Cómo hacemos si este mecanismo no funciona?”, cuestionó.

Buhoneros de Ciudad Guayana afirman que hoy todo está más caro

Los buhoneros de Ciudad Guayana calificaron la reconversión monetaria como una devaluación más a la moneda del país; y afirman que hoy todo está más caro.

El día de ayer varios trabajadores no acataron el decreto de Maduro como día no laborable. “Si uno no viene a trabajar, ¿cómo hace para llevar un arrocito para la casa?”, manifestó Hugo Echeverría, uno de los pocos vendedores informales del centro de San Félix.

Solo aceptaban dinero en efecto, por lo que podía observar que los pocos compradores llevaban grandes pacas de billetes del ahora antiguo cono monetario.

ACN/El Nacional/El Carabobeño

No deje de leer: Huelga general plantean frente al “paquetazo de Maduro”