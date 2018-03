Venezuela clasificó a la próxima instancia de las eliminatorias FIBA

La selección de baloncesto de Venezuela venció 62-73 como visitante a Colombia en la segunda ventana del Grupo B y obtuvo su clasificación a la siguiente fase de las eliminatorias americanas al Mundial de China 2019.

En las primeras jugadas, Venezuela comenzó a aprovechar los errores en entrega y las pérdidas en ataque de Colombia para hacer daño al contragolpe, bajo la guía del escolta Yohanner Sifontes.

La vinotinto derrotó a los cafeteros con una notable actuación de los hermanos Gregory y José Vargas, así como de Pedro Chourio y Néstor Colmenares, los máximos anotadores de su equipo con 13 puntos cada uno.

Por su parte, la selección cafetera tuvo muchas dificultades para romper la presión de la vinotinto, situación que los llevó a errar más de lo normal y a ceder oportunidades para adjudicarse el primer cuarto.

El Grupo B está liderado por Brasil con ocho puntos, seguido de Venezuela con siete, Chile con cinco y Colombia con cuatro. Los tres mejores conjuntos de los cuatro grupos de la fase inicial pasarán a la siguiente ronda, en la que se organizarán dos zonas de seis selecciones cada una.

Por ello, Colombia se jugará el 29 de junio, como visitante ante Chile, su última oportunidad de clasificar a la siguiente fase. Mientras que Venezuela y Brasil ya están en la próxima etapa.

Venezuela won it! @FVBaloncesto defeats 🇨🇴 in a hard fought battle and improves to 3-1 in the #FIBAWC Americas Qualifiers. 🏠🏀🇻🇪 #ThisIsMyHouse #EstaEsMiCasa pic.twitter.com/2fet6cvFt1

— FIBA 🏀 World Cup (@FIBAWC) 26 de febrero de 2018