Valencia sufre la peor crisis de transporte

Valencia, capìtal de Carabobo vive la peor crisis de transporte de su historia; agravada por el tercer día de paralización del Metro denunció el diputado Carlos Lozano.

Metro de Valencia tres días paralizado

Luego de las diversas denunciadas realizadas por los ciudadanos; el equipo de Caminando con Carlos Lozano, constató la paralización por tres día consecutivos; del Metro de la ciudad de Valencia, incrementando el caos ya existente en la entidad; por la crisis de transporte público.

El legislador recordó que pese a las promesas del ex presidente Hugo Chávez; quien aseguró estarían inauguradas todas las líneas para el año 2009; y las del actual mandatario, Nicolás Maduro, la obra no ha sido culminada; teniendo solo operativas un 50% de las estaciones; además indicó que quienes allí laboran le comentaron que los vagones no están funcionando en su totalidad; lo que genera un menor traslado de personas.

Valencianos condenados a camiones de estacas

“Carabobo está viviendo la peor crisis de transporte de su historia, cómo es posible que ahora ni siquiera se cuente con el Metro, porque simplemente a quienes les corresponde hacer el mantenimiento adecuado no les da la gana de invertir y mejorar este servicio, el cual se ha quedado inmerso en promesas, porque aún la obra no está terminada, el gobierno quiere que los ciudadanos sigan exponiendo sus vidas en camiones estaca”, precisó Lozano.

En ese sentido, afirmó que el colapso de las paradas ya no solo sucede en las horas pico, sino durante todo el día, porque no hay suficientes unidades para trasladar a los usuarios, y quienes utilizaban el metro para asistir a sus trabajos y regresar a sus hogares, ahora tendrán que hacerlo a pie, ante la paralización de este medio.

“Seguiremos denunciando esta terrible situación, a la que ningún ente gubernamental, ni nacional le da solución, debido a que no les importa la calidad de vida del venezolano, sino velar por sus propios intereses”, finalizó.

ACN/np CL

No deje de leer: Metro de Valencia sigue sin prestar servicio por falla eléctrica