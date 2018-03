The Matrix mas poderosa de nuevo a la gran pantalla

The Matrix más poderosa de nuevo a la gran pantalla: The Matrix volverá a la gran pantalla y se llevará a cabo con el guión de Zak Penn, se conoció del boca del propio productor de una de las películas más exitosas de la ciencia ficción. “Y no será una repetición, será algo completamente distinto”, dijo el guionista de lo que es una de las grandes franquicias de cine ficción con un reimpulso mayor que un simple reinicio.

Luego de haberse hecho noticia del regreso, muchos fanáticos se disgustaron porque sería un reinicio (remake), pero ya se confirmó que sería otra cosa, producto de de la información de sus productores.

La idea de una nueva Matrix

“He estado trabajando en ‘Matrix’ recientemente. Es una franquicia que deseo desesperadamente traer de vuelta”, afirmó el famoso Zak Penn y dijo que ha hablado con ScreenRant sobre la idea de una nueva Matrix.

En la noticia de marzo de 2017 se dijo que Warner Bros. Podría centrar la película en el joven Morfeo, con la mirada puesta en Michael B. Jordan como posible protagonista.

Morfeo es capitán del Nabucodonosor y lo interpretó Laurence Fishburne en la cinta original, reseñó El Farandi.

La película más exitosa de ciencia-ficción

La cinta original de 1999 de los hermanos Wachowski está considerada como una de las grandes películas de ciencia-ficción de la historia.

“Matrix” fue admirada entre otras cosas por sus innovadores efectos especiales, que han sido copiados sin cesar a lo largo de los años.

La película obtuvo cuatro Oscars (Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejores Efectos Sonoros y Mejores Efectos Visuales) y contó con dos secuelas, ‘Matrix Reloaded‘ en 2003 y ‘Matrix Revolutions‘, que llegaría tan solo seis meses después.

De ella también han salido numerosos videojuegos, anime y cómics.

