Tarek William Saab estará esta noche en Zurda Konducta

Este jueves la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, ofreció una entrevista en Unión Radio donde explicó los motivos por los cuáles se efectuarán las elecciones presidenciales en el mes de abril.

La funcionaria del poder electoral, aseguró que contra Venezuela hay un “bloqueo despiadado”. Es por ello que ante ese presunto bloqueo era necesario adelantar las comicios. Hernández, reconoció los problemas del país.

“Basta con salir a las calles para darnos cuenta que, aun cuando no hay protestas, pero tenemos una situación extrema donde el tema del transporte y la alimentación están presentes. No podemos seguir en esta asfixia”. expresó la rectora.

Para Hernández el hecho de que la oposición no haya firmado el acuerdo forma parte del presunto bloqueo que se le ha aplicado a la nación.

“No quieren terminar de firmar el acuerdo porque quieren seguir desgastando para que esto llegue al nivel de confrontación donde el pueblo no aguanta más”.

Presidente Maduro firma el acuerdo de Dominicana

Por su parte, el mandatario nacional, dio a conocer este miércoles que firmó el acuerdo que resultó de las reuniones entre gobierno y oposición en República Dominicana.

“Firmo el acuerdo de República Dominicana, y me comprometo a cumplir con cada parte del documento consensuado que la oposición no ha querido firmar. Quiero inscriban a sus candidatos y dar todas las garantías para que vengan observadores internacionales. El diálogo sigue abierto.” expresó el Jefe de Estado haciendo alusión a la ultima decisión que tomó al dirigencia opositora de no validar el documento.

ACN