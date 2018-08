Sony admitió haber publicado canciones falsas de Michael Jackson

Sony admitió en un juicio haber publicado tres canciones falsas de Michael Jackson en su disco póstumo titulado “Michael”; lanzado en 2010.

El álbum en cuestión fue lanzado como una supuesta colección de canciones inacabadas en las que Michael Jackson estaba trabajando antes de su muerte. Durante años fanáticos y familia han alegado en reiteradas ocasiones que la discográfica estaba usando el nombre del cantante para vender sus canciones.

El material, que fue el primer trabajo oficial publicado por Jackson desde 2001 con ‘Invincible’; contenía tres canciones con un cantante que lograba imitar el tono de voz del rey del pop. Estas canciones son: Breaking News, Keep Your Head Up y Monster; y desde el principio fueron puestas en duda su autenticidad; desde su madre Katherine, sus hermanos Randy y La Toya Jackson; hasta sus hijos Prince y Paris Jackson, incluyendo al musico will.i.am, que trabajó con el fallecido cantante.

Eddie Cascio, productor del trío de canciones; aseguró que las canciones se habían grabado en el estudio del sótano de su casa. Incluso llegó a aparecer en el programa de Oprah Winfrey para decir que las canciones eran reales.

Jason Malachi y campaña de Kickstarter

Los fanáticos empezaron a especular de que los tres temas habían sido grabados por Jason Malachi; cantante que era capaz de voz de Michael Jackson. De hecho, en enero de 2011 se publicó un post en la pagina de Malachi donde confesaba que él era el vocalista de esas canciones. Poco después su abogado desmintió la información porque todo se trataba de un hackeo que sufrió Malachi. La controversia fue tan grande que las tres canciones fueron consideradas como “los temas de Cascio”.

En 2014, Vera Servoa creó una campaña de recaudación a través de Kickstarter para investigar las canciones con un experto forense. A partir de los resultados se establecería una demanda civil contra Sony Music, representantes de las propiedades de Jackson; a MJJ Productions y a los productores Eddie Cascio y James Porte.

El resultado del análisis forense de las canciones determinó que; como se especulaba, las canciones eran falsas y no pertenecían a Michael Jackson.

Juicio

Cuatro años después, durante el juicio celebrado ayer en Los Ángeles, California; Sony admitió que las canciones son falsas. La demanda busca la compensación para las personas que hayan comprado el disco o las canciones por Itunes; así como la colección de álbumes lanzada en 2013, además de los costos de abogados. Todavía se desconoce la sentencia. Con canciones falsas incluidas el disco ha vendido más de un millón de copias.

ACN/Hipertextual

No deje de leer: Estos fueron los actores mejor pagados en Hollywood