Serena Williams tiene fecha de regreso en la WTA

El delantero uruguayo Luis Suárez, luego de marcarle el pasado 23 de diciembre al Real Madrid en El Clásico, llegó a la brillante cifra de 400 goles como jugador profesional.

Así lo dio a conocer el propio jugador a través de sus redes sociales. “Muy feliz de poder llegar a los 400 goles como profesional. ¡Gracias a todos!”, expresó el charrúa mediante un tuit en el que también aparecen emoticones con de balón y un conjunto de nueve fotos.

Muy feliz de poder llegar a los 400 goles como profesional ⚽⚽⚽⚽ gracias a todos!!!!

Very happy to score 400 goals as a professional football player ⚽⚽⚽⚽ thank you all!!! pic.twitter.com/Iq0sHQuZbH

— Luis Suarez (@LuisSuarez9) 24 de diciembre de 2017