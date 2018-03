Madre de Rodríguez Torres le pidió ayuda a Padrino López (video)

La madre del exministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, le pidió al ministro de Defensa, Vladimir padrino López, que interceda en el caso de su hijo. La progenitora del mayor general en condición de retiro consideró que con esta petición no perjudica a quien hoy ocupa un cargo políticamente estratégico en las filas del chavismo.

“Padrino, hijo, a tu hermano Miguel Eduardo le están violando sus derechos, ayúdame, yo necesito que me ayudes, yo creo que con esta petición no te estoy perjudicando porque tú sabes que nos conocemos desde hace un montón de años, esa no es una cosa escondida”, manifestó Jeninie Torres de Rodríguez a través de un video que fue difundido en la cuenta en Twitter del disidente del oficialismo. Previo a este mensaje la familia escribió en esa red social que utilizará la cuenta del militar para informar sobre el caso.

La señora comparó la aprehensión ejecutada contra su hijo el 13 de marzo de este año y la detención que también se le practicó a Torres durante el intento de golpe de Estado ocurrido entre 3 y 4 de febrero de 1992. “En esa oportunidad creo que mi hijo fue tratado mejor, porque el mismo día que lo detuvieron, a él le dieron permiso para que me llamara por teléfono y me dijera ‘mamá estoy bien’”.

Incomunicado

La madre de quien durante años fue parte del equipo de confianza del expresidente Hugo Chávez, denunció que desde la detención del exministro realizada por una comisión adscrita al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), no le han autorizado comunicarse con él, solo le permiten enviarle agua por intermediarios. “Yo tengo ya seis días que a mi hijo lo detuvieron y hasta este momento no me han dejado verlo pero ni siquiera una sola vez”, explicó.

Jeninie Torres de Rodríguez envió un mensaje a los compañeros de armas de Miguel Rodríguez Torres que estuvieron con él durante el intento fallido de derrocar al Gobierno del expresidente de la República, Carlos Andrés Pérez. “Se unan también y que vean lo que está pasando con Miguel Eduardo, porque hay un refrán criollo que dice que ‘ahí donde él compró hay más para vender’”.

El exministro se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Oriente, conocido como La Pica en Maturín, estado Monagas, aún no cuenta con una defensa legal porque está a la espera de que le permitan firmar la autorización.

