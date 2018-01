Reportan fallas con señal de voz y datos de Movistar

Este miércoles en horas de la noche usuarios de la red social twitter reportaron fallas con la señal de voz y datos de la empresa Movistar, sin embargo hasta los momentos la compañía no ha emitido información oficial.

No dejes de leer: Familia de Gianni Versace desata controversia por serie

De acuerdo a información compartida por el periodista especializado en tecnología Fran Monroy Moret señaló que ciertos sectores de Carabobo, Aragua y municipio Chacao del estado Miranda estarían presentado inconvenientes.

Una usuaria del estado Táchira también comentó que presenta averías en su localidad.

@AyudaMovistarVe @MovistarVe ¿Qué pasa con la.mensajeria de texto que no está funcionando? Subieron los precios y la calidad cada vez peor.

No se que sucede @Movistar no me permite llamar , o enviar texto 😕

— Alejandra (@Guerrea13) January 10, 2018