Hospital Materno Infantil “Julia Benítez” de Guacara fue reinaugurado

Biciviajeros antes de su “Gira a Oriente”. Biciviajeros Venezuela, buscando rumbos para echar de ver al mundo y sus maravillas; quieren darse a conocer y presentar su proyecto de vida y su aspiración ecológica. Entrevista concedida. Los esperamos en ACN antes que emprendan su “Gira a Oriente”. Hoy publicamos su mensaje de solicitud; como saludo y primera presentación a la gente, al planeta y sus caminos…

biciviajerosvzla@gmail.com – mar 24/04/2018, 16:02

Solicitud de entrevista/acn.web2017@gmail.com

Buenos días al equipo de redacción de Agencia Carabobeña de Noticias (ACN); es un placer saludarlos y a la vez felicitarlos por tan excelente diario Venezolano.

A través de estas líneas deseamos solicitarle una entrevista, para darnos a conocer. Somos Biciviajeros Venezuela, residenciados en Guacara, Edo, Carabobo.

Más que un deporte es un estilo y filosofía de vida, viajamos para conocer la esencia Latinoamericana, sus vidas y costumbres, llevando un mensaje ecológico; ya que la bicicleta no solo es un medio de transporte, si no, es un motor que no contamina.

Estamos integrados por Luis Torres, Aire Peña, compañeros de vida y nuestra mascota “Princesa” una perrita Schnauzer.

Para empezar podemos decir que ésta es una historia de amor, una historia de ciclistas y de coincidencias; una conexión mágica y en que cada día les damos gracias a Dios; del por fin encontrarnos, referente a nuestras vidas y en lo que nos apasiona, el viajar en bicicleta. Una de las preguntas más recurrente que nos hacen, es ¿cuantos son ustedes?; y aunque a primera vista nos ven a nosotros dos, les decimos, ! Somos cinco. “Aire, Luis, Princesa, Dios y la Virgen”!… y sus respuestas en una espontánea sonrisa. Y es que así nos sentimos ¡Siempre protegidos! eso es referente a el equipo “Biciviajeros Venezuela”, en el aspecto personal podemos contarles que:

Aire: es madre de tres hijos dos varones y una hembra (Gabo, Nando, Yesika); y Luis es padre de una hembra y un varón (Ebilis, Pedro Jesus); pero entre ambos tenemos solo a Princesa, nuestra hija-mascota; que al igual que a todos nuestros hijos, nos enorgullecemos de ellos.

Sustentamos nuestros viajes, por lo general, de manera independiente haciendo artesanías, macramé, tejiendo zapatos, vendiendo comida o cualquier otra cosa que se nos ocurra.

Viajamos en bicicleta como una filosofía de vida, porque nos gusta ser autosufientes, experimentar la libertad de ser dueños de cada momento, decidir donde ver, donde sentir, donde oler, queremos disfrutar y sufrir cada metro recorrido y queremos ayudar a otras personas, a creer que si es posible SER LIBRES, con esto manifestamos que ustedes también pueden hacer lo que nosotros hacemos, quizás no como lo hacemos nosotros, porque cada proyecto personal es diferente unos de otros.

Entre los viajes que hemos realizados podemos mencionar a los estados Mérida, Lara, Portuguesa, Barinas, Miranda, Vargas, Cojedes, Aragua, Carabobo, Falcón, Yaracuy, Zulia, Distrito Capital.

Próximamente estaremos saliendo hacia el oriente de país, para dar inicio a la “Gira a Oriente”; luego bajaremos hacia el Sur, para recorrer a la Gran Sabana y el Monte Roraima. Posteriormente comenzar nuestro turismo deportivo hacia suramérica, iniciando por Brasil.

Sin más por los momentos y en espera de su pronta atención, quedamos de ustedes,

Atentamente,

Aire Peña y Luis Torres, Biciviajeros Venezuela – Telefono 0412-0204570

Nuestras redes sociales: https://twitter.com/biciviajerovzla – https://biciviajerosvzla.wordpress.com