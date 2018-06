Primera imagen de Gal Gadot en su disfraz para Wonder Woman 1984. Gal Gadot interpreta a Wonder Woman. Ya ha empezado el rodaje para Wonder Woman 1984; la segunda película sobre la heroína de DC Comics interpretada por Gal Gadot. Tendrá lugar más de medio siglo después de la original; y llevará a Diana Prince a la década de los 80 en Estados Unidos. Considerando el glamour de los años 80; algunos nos preguntábamos si cambiaría el disfraz de Wonder Woman en la nueva película, y ahora tenemos respuesta.

Este fin de semana, Gadot ha publicado una foto de Wonder Woman en su disfraz para la película. A primera vista, no parece haber una gran diferencia en el disfraz. No obstante, sí parece ser un poco más brillante. En cualquier caso, como han notado nuestros compañeros en io9; la foto indica que Wonder Woman 1984 tendrá unos tonos de colores muy distintos a la original.

Además de la foto publicada por Gadot; esta semana la directora del filme, Patty Jenkins, anunció el regreso inesperado de un personaje clave, Steve Trevor. Todos los que hemos visto Wonder Woman nos quedamos un poco perplejos con esta información (si no sabes el por qué, tienes que ver la película). Solo el tiempo nos dará más pistas.

Gal Gadot cree que el origen que Batman v Superman le dio a Wonder Woman fue malo y no tiene sentido

La versión de Wonder Woman para el universo de películas de DC Comics la conocimos en Batman v Superman: Dawn of Justice. Pero Gal Gadot, la actriz que la interpreta, no está contenta con la historia que le dieron en ese film y, junto al equipo creativo, decidieron cambiarla para la película de Wonder Woman .

Tras el éxito de Wonder Woman, Patty Jenkins regresará para dirigir la secuela

En medio de las malas críticas de Suicide Squad y el caos de producción que parece estar viviendo…

En Batman v Superman vemos que Diana había abandonado a la humanidad después de un siglo de horrores, básicamente decepcionada con la forma en la que los humanos nos habíamos comportado durante años. Guerras, matanzas, genocidios, entre otros… Todo eso hicieron que Wonder Woman nos diera la espalda.

Sin embargo, eso no tiene nada de sentido para Gal Gadot. La historia de Diana en Batman v Superman es incorrecta, y por ello la cambiaron en Wonder Woman. En la película en solitario de la heroína nos damos cuenta de que la bondad de Diana es justamente lo que la hace quedarse junto a la humanidad todo este tiempo. En una rueda de prensa para Justice League, Gadot dijo:

Ninguno de nosotros conocía exactamente la historia de Wonder Woman, por lo que una vez decidieron grabar la película en solitario comenzamos a indagar mucho y entender el origen y la base del personaje. Así entendimos que es imposible que Wonder Woman hubiese abandonado a la humanidad.

El motivo por el que dejó la isla es porque quería hacer las vidas humanas mejores y más seguras, ellos la estaban llamando. Así que por eso te he dado una respuesta honesta… a veces en el proceso creativo decides algo que no es lo correcto, lo bueno es que después puedes corregirlo y cambiarlo. En general, Wonder Woman siempre estará ahí para la humanidad.

Todo lo que nos gustó y lo que no nos gustó de Batman v Superman: Dawn of Justice

Batman v Superman: Dawn of Justice es una película que ha estado rodeada de polémica:

En Wonder Woman la heroína abandona su la isla de las amazonas no por curiosidad, sino por bondad. Ella quería luchar contra Ares para salvar a la humanidad, por lo que para la actriz no tiene sentido que Diana después los abandonara. Entonces, ¿dónde estuvo entre los acontecimientos de Wonder Woman y Batman v Superman? Tendremos que esperar a Wonder Woman 2 para saber la respuesta. [vía ComicBook]

No deje de leer: