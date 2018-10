La nave recibió a su primer importado, en lo que fue la segunda jornada vespertina de Navegantes del Magallanes en su terruño el estadio José Bernardo Pérez de Valencia,

El equipo que dirige Omar Malavé comienza a tomar mejor forma, porque con el paso de los días suma piezas que serán de mucha ayuda desde el 12 de octubre, cuando arranque otra temporada de la LVBP.

Primer importado es pitcher

Según la nota de prensa del equipo eléctrico, se incorporaron tres lanzadores, el zurdo Ricardo Sánchez, más los diestros Luis Martínez y Trevor Frank, quien es el primer importado que llegó a unirse al barco,

“Hoy fue un gran día, es un equipo muy agradable y agradezco la bienvenida que me dieron. Aún no sé cuál será mi rol, pero me voy a mantener trabajando. Mañana lanzaré mi primera sesión de bullpen y dentro de tres días ya estaré enfrentando bateadores” manifestó el importado de origen estadounidense que viene de ver acción con la sucursal doble A de Marineros de Seattle.

Ya conoce la Liga

Trevor Frank ya conoce la Liga criolla, tras vestir en la temporada pasada el uniforme de Águilas del Zulia, donde; dejó foja de 1-1, efectividad de 3.00, un salvado en 24 juegos donde vio acción, todos en calidad de relevo.

“Esta es una liga que conozco, por lo tanto, no tengo nada que temer al momento de enfrentar a este tipo de bateadores” recordó el pitcher.

Jornada de lanzadores

Resaltó la nota que los lanzadores tuvieron gran actividad, comenzando con Wilfredo Bostán, quien enfrentó a bateadores y realizó 20 envios.

Luego se realizó un juego simulado, donde lanzaron Carlos “El Toro”Zambrano, Yohan Pino, Jan Granado, Edgar Ibarra, José Mijares y Greyfer Eregua.

Zambrano y Pino trabajaron por 3,0 actos cada uno, mientras Granado e Ibarra lanzaron 2.0 episodios; Mijares y Eregua una entrada per cápita.

Hurtado satisfecho con el trabajo

“Estoy bastante contento con el trabajo, todos se vieron muy bien porque hemos aprovechado de buena manera los días previos”; dijo el coach de bullpen Edwin Hurtado.

“Mañana se completará el trabajo con el otro grupo y así quedarán listos para encarar los juegos de pretemporada que; nos vienen el fin de semana”.

Por su parte, el manager Omar Malavé enfatizó que todos tuvieron buen comando de sus pitcheos, y que ese era el objetivo.

Se trabajaron otros fundamentos

En la jornada también se trabajaron algunos fundamentos, los jardineros hicieron tiros a las bases al igual que los receptores; y para finalizar se realizaron las respectivas rondas de bateo.

Está pautado que para este miércoles se desarrolle el mismo cronograma y nuevamente se realizará un juego simulado en el; que verán acción el segundo grupo de lanzadores, encabezado por el derecho Henderson Álvarez.

ACN/MAS/Prensa Magallanes

