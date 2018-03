Ella dice…él dice…/El precio de la corrupción: Por Sandy Aveledo y Luis Eduardo Gallo.-Diversas organizaciones no gubernamentales, especializadas en el estudio del fenómeno de la corrupción en la administración pública, colocan a Venezuela como uno de los países más corruptos del mundo. En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2017, elaborado por Transparencia Internacional, aparecen Nueva Zelanda y Dinamarca como los países más limpios, pero Venezuela es el latinoamericano peor situado, en el puesto 169, al mismo nivel que Irak, un país que ha sido devastado por la guerra.

Aunque en las encuestas la corrupción no se ubica entre los principales problemas del país, lo cierto es que detrás de todos los males que padece Venezuela está la corrupción. Miles de millones de dólares que se han debido utilizar para la eficiente prestación de servicios públicos, para construir escuelas y hospitales, para tener un funcional sistema de transporte y en fin, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, se han dilapidado o han terminado en las cuentas bancarias que decenas de funcionarios, o sus testaferros mantienen en paraísos fiscales en todo el mundo.

Que Venezuela sea uno de los países más corruptos del mundo no es un solo un dato estadístico. Es una triste realidad que se ve reflejada en los males y padecimientos que día a día enfrentamos los venezolanos…

ELLA DICE…

Desde hace varios años Transparencia Internacional posiciona a Venezuela entre los países más corruptos del mundo. A principios del gobierno de Hugo Chávez uno de los casos más sonados de corrupción fue el Plan Bolívar 2000, un proyecto no auditable que ocasionó millones en pérdidas al patrimonio público por el que se responsabilizó al general Cruz Weffer, que hace un par de días fue detenido en Maiquetía cuando intentaba salir del país.

En los años del chavismo la corrupción en Venezuela se multiplicó. En el Fondo de Inversión para la estabilización macroeconómica (FIEM,) se despilfarraron billones de bolívares, en escandalosos delitos de malversación y nada pasó. Otros casos importantes de corrupción se dieron en los convenios en el manejo de la industria petrolera, con contratos de todo tipo otorgados a dedo por el entorno del ex ministro Rafael Ramírez, lavado de dinero, sustracción de fondos y los más diversos actos de corrupción puestos en evidencia al descubrirse cuentas secretas en Andorra y otros paraísos fiscales a nombre de Diego Salazar y otros altos funcionarios, contratistas y negociadores de PDVSA.

En el mundialmente famoso Caso Odebrecht, Venezuela figura en la lista de países cuyos gobernantes recibieron la mayor cantidad de dinero en sobornos por parte de la constructora brasilera. El negocio de la comida con los CLAPS, los dólares otorgados a dedo, CADIVI, y el lavado de dinero y hechos de corrupción que han salpicado hasta el concurso Miss Venezuela, ha hecho de nuestro país un paraíso de la corrupción.

Por eso es que en Venezuela falla la luz, el agua, el gas, y no hay medicinas. Por eso las autopistas y las calles no están en buen estado, falla el transporte público y escasean los alimentos. Nuestros gobernantes, sobre todo los actuales, y sus cómplices en la “empresa privada” han saqueado nuestro país y va a costar mucho recuperarlo. Afortunadamente no hay mal que dure cien años, pero tendremos que hacer un duro esfuerzo para que esta pesadilla de mal gobierno pase rápido. @sandyaveledo2018@gmail.com

ÉL DICE…

De acuerdo a estimados del Banco Mundial anualmente se pagan billones de dólares en sobornos. Por sobornos debemos entender básicamente el pago de dinero que se hace a funcionarios públicos para aligerar algún trámite ó para que se obvie algún requerimiento, y, a mayor escala, las comisiones que se pagan para obtener concesiones para la explotación de recursos o contratos de obras o suministros con un gobierno determinado, que en países como Venezuela, pueden llegar al 30% del monto total del Contrato. Los sobornos, sin embargo representan tan sólo uno de los componentes del precio de la corrupción, en el que se debe incluir el costo de la malversación de fondos públicos y el robo de bienes del Estado, que constituyen muchas veces actos de corrupción difíciles de cuantificar.

Durante el gobierno del presidente Chávez y ahora en el mandato de Nicolás Maduro la corrupción se ha multiplicado en Venezuela, cosa que nos llevado a ocupar un deshonroso lugar entre los países más corruptos del mundo.

En Venezuela pagamos un alto precio por la corrupción, un mal que plantea un problema y una amenaza para la estabilidad de la nación al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, comprometiendo el desarrollo sostenible y el imperio de la Ley. Como consecuencia directa o indirecta de la corrupción se violan impunemente los derechos humanos de millones de venezolanos, se cercenan nuestros derechos colectivos como pueblo y se mantiene en la indigencia a miles de ancianos, mujeres, niños y niñas. El precio que pagamos por la corrupción es la denegación de la justicia y la violación de todas las normas destinadas a proteger el interés general, la vida, los derechos y la dignidad de todos los venezolanos. @LuisEGalloG

