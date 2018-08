Pocas gandolas de gas doméstico surten a Carabobo

Entre dos a tres gandolas a la semana están recibiendo las plantas de llenado de Pdvsa Gas Comunal, ubicadas en Carabobo.

Anteriormente a estas instalaciones le despachaban cuatro unidades diarias. El poco suministro está afectando la distribución a la población.

La entidad cuenta con las plantas: Valencia I, Valencia II, Batalla de Carabobo; Negro Primero, Bartolome Salón y Negra Hipólita.

Un grupo de trabajadores de la empresa Pdvsa gas comunal, que solicitó no ser identificados por temor a represalias, aseguró que el problema se debe a que no hay suficientes cisternas; lo cual genera que algunos pobladores se queden sin el servicio hasta por semanas.

De acuerdo al personal, la fallas en el suministro han generado varias protestas en diferentes comunidades de la región; la última se dio el pasado sábado 11 de agosto en la zona industrial el Nepe en Guacara, donde pobladores iniciaron una manifestación, debido a que los empelados informaron que no habría despacho. Esta planta abastece los municipios San Diego, Guacara y San Joaquín.

Tampoco hay bombonas

Los trabajadores aseguraron que no hay cilindros nuevos, para sacar de circulación las bombonas que ya cumplieron su vida útil.

La falta de estos envases también hace que la población tenga que esperar. La señora María Corina Uzcátegui, quien habita en la comunidad Carmen Norte; de la parroquia Santa Rosa del municipio Valencia, dijo que la empresa tarda meses para despachar las bombonas medianas y grandes.

Indicó que hace 15 días realizaron en la comunidad una jornada para vender; solo a aquellos ciudadanos que tenían cilindros de 10 kilogramos.

“Las personas que tienen contrato con la empresas no reciben con regularidad el producto. Nosotros no podemos cargar el cilindro para arriba y para abajo. Duré casi cinco meses sin que me trajeran en gas”.

Aseveró que representantes de la empresa, informaron que no contaban con camiones para hacer el despachos a las diferentes comunidades.

