Plan recuperación vial llegó a la urbanización Prebo

Residentes de diferentes sectores de la urbanización Popular La Isabelica denuncian que se encuentran sin agua desde febrero.

Sin servicio y cargando en tobos se encuentran los residentes de La Isabelica desde el pasado mes por la falta de suministro en las tuberías, residentes aseguran que Hidrocentro no les ha dado respuesta por la situación.

Sin embargo existen sectores de la zona que si tienen servicio. Yaneth Pacheco residente del sector trece, indicó que desde antes de carnaval les cortaron el servicio y aun no tienen respuesta de la falla “cargamos agua de un pozo que está cerca del ambulatorio, llenamos todo en la casa tobo por tobo”.

Indicaron que cerca del ambulatorio de la zona se encuentra un pozo de agua donde logran agarrar diariamente, sin embargo el traslado de esta es pesado para muchas personas.

Gobernador no ha podido con Hidrocentro

El gobernador de Carabobo Rafael Lava indicó que mantiene una constante lucha desde que fue electo alcalde en Puerto Cabello con la empresa Hidrocentro.

“Hidrocentro es la peor plaga con quien he tenido que combatir desde el 2008 cuando llegué a la alcaldía de Puerto Cabello y siguen hoy j…”.(…), he hecho de todo por mejorar, he puesto cisternas por todos lados”, indicó.

Aseguró que mantiene constante reuniones con ellos sin embargo no han logrado solucionar la crisis existente.

La falta de agua en Carabobo se ha incrementado en los municipios Valencia, Naguanagua y Libertador en los últimos meses.

Por otra parte la empresa Hidrocentro a través de su cuenta en twitter asegura que realizan trabajos constantes para solucionar los inconvenientes presentes, a pesar de esto aseguran que las fallas en el suministro se deben a los constantes apagones que ocurren en la región carabobeña.

Así mismo indicaron que el servicio se irá restableciendo en las diferentes zonas con el paso de los dias.

ACN/Nota/Diario/Entrevista

