Por un par de zapatos mataron a un cocinero. Estaba trabajando preaviso porque tenía planificado probar suerte en otro país. Le truncaron sus sueños de llegar a ser un reconocido chef, y contribuir en seguir poniendo en alto a Venezuela en el mundo culinario, sostuvo la familia.

Los detectives del Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas lo identificaron como Railer Handervi Burgos, de 27 años. Lo asesinaron a tiros para despojarlo de sus calzados y de su cartera.

La muerte del joven cocinero se registró la mañana del martes en la carretera vieja Caracas – La Guaira. Según la familia; los hechos ocurrieron en el sector Paramaconi cuando se dirigía a su trabajo.

Aproximadamente las 7:00 de la mañana la víctima salía del barrio cuando lo interceptaron varios delincuentes. Sin mediar palabras le propinaron dos disparos de escopeta; uno en el cuello y otro en el costado izquierdo.

Al cocinero lo matan por un par de zapatos

La gravedad de las heridas le causó la muerte casi de manera inmediata. Los homicidas se acercaron al cocinero y lo despojaron del par de zapatos y de la billetera.

Debido a la gravedad de los disparos, la víctima murió a los pocos minutos del ataque. Vecinos trataron de auxiliarlo; pero no dio chance de trasladarlo hasta un centro de salud.

Railer Handervi Burgos trabajaba como cocinero en un conocido restaurante de sushi. Pero hace poco había renunciado porque pensaba irse del país.

Su padre, Luis Goncalves, indicó que es el segundo hijo que pierde a consecuencia de la violencia. Hace tres años le quitaron la vida a su otro hijo, Ricky Enderson Burgos. También para robarle las pertenencias.

La familia pide a las autoridades que se investigue el caso para que no quede impune. La muerte de Ricky hasta la fecha; no se ha esclarecido. Esperan que no pase lo mismo con el asesinato de Railer.

Por otra parte, vecinos de la zona afirman que la falta de vigilancia policial en ese sector de la carretera vieja ha agudizado la inseguridad. Piden que sean tomados en cuenta. Preguntan dónde está la Misión a Toda Vida Venezuela porque en el sector Paramaconi no la han visto.

ACN/EU/redes

