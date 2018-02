Rougned Odor trabaja para ser más selectivo en el home plate

El segunda base estelar de los Rangers de Texas, Rougned Odor, solo debe enfocarse a ser más paciente a la hora de afrontar los turnos durante la temporada 2018. Así lo dio a conocer el manager del equipo de la “estrella solitaria”, Jeff Banister.

“La mentalidad en estos momentos es: un pitcheo, una zona”, dijo Banister. “Creo que él irá mejorando a partir de ahí. No creo que sea tanto un cambio, sino una transición a ‘un pitcheo, una zona’. No trates de buscar lanzamientos alejados. Si logra eso, creo que será una forma de acercarse a lo que hizo en el 2016”.

Odor bateó para .204 el año pasado. Ese fue el segundo peor promedio en la historia de los Rangers para un jugador con las suficientes visitas al home plate para optar por el título de bateo. Su porcentaje de embasado fue de .252 (el peor), pero logró conectar 30 jonrones durante el 2017.

Sin embargo, su slugging fue de .397 (el más bajo en la historia de las mayores para un pelotero con 30 vuelacercas) y que, a estas alturas de su carrera sume 162 cuadrangulares y solo 32 boletos, es digno de preocupación.

“Todo el mundo tiene un plan con dos strikes”, expresó el estratega. “¿Ustedes consideran el de Odor un plan con dos strikes óptimo? No sé si se podría considerar de esa manera. Hicimos que entendiera la situación. Es un muchacho que aporta cuando está en circulación. Pero le encanta hacer swing. Nos fascina cuando les hace swing a envíos que puede mandar lejos”.

El marabino puede tener la seguridad de que nadie le va a quitar su lugar de cara al Juego Inaugural. Odor firmó un contrato de seis años y 49.5 millones de dólares; es por ello que Texas le garantizará el cupo de cara a esta nueva campaña. Sin embargo, Rangers quiere que mejore este aspecto para conseguir mejores resultados.

“En estos momentos estoy buscando hacerle swing a mi pitcheo. No me lanzaron nada que me gustase para hacerle swing y por eso no lo hago. Estoy trabajando en eso. El plan es sólo hacerle swing a mi pitcheo”, dijo el jugador al periodista T.R. Sullivan de MLB.com.

Si Rougned logra mejorar esos aspectos en su ofensiva, se puede convertir en un excelso bateador en las Grandes Ligas. Más disciplina y paciencia en el plato puede dar creces a un muchacho que recién inicia su carrera y tiene muchas cualidades para batear con fuerza la bola.

Con información de Las Mayores | ACN