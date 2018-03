Crece aceptación de poderes de Venezuela en el exilio: Por Coromoto Álvarez.- Con sus denuncias contra la destrucción de Venezuela y en sintonía con sus luchas por el rescate de la democracia, la presencia de factores de poderes en el exilio que creen en la división de los mismos y en el respeto a la Constitución Nacional, adquiere cada día mayor aceptación a escala internacional.

La fuga espectacular del ex Alcalde Mayor Antonio Ledezma de su arresto domiciliario, la cual se une al escape de la legítima Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz y de los treinta y tres Magistrados de la Corte Suprema de Justicia encabezados por Miguel Ángel Tortabu, Elenis Delgado Rodríguez y Coromoto Janette Cicly Zambrano Álvarez de la Sala Constitucional y Pedro José Troconis Da Silva de la Sala de Casación, con el respaldo de las inmensas mayorías opositoras, contribuyen decididamente a nutrir de alegatos convincentes, no solamente al Tribunal de La Haya, a las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, al Parlamento Europeo sino con especial énfasis a gobernantes que en más de sesenta países encendieron sus alarmas en defensa del pensamiento libre seriamente amenazado por el avance cibernético de la mentira y el engaño de Rusia que no solo penetró en Estados Unidos de Norteamérica y en la onda separatista de Cataluña.

Los hechos tenebrosos que ensombrecen el prestigio y arraigo de la libertad no atañe exclusivamente a venezolanos y colombianos defraudados por los crímenes, robos y asaltos de la narco guerrilla neogranadina con sus trampas y escondites a uno u otro lado de la extensa frontera entre estas dos naciones. Rusia, China, el terrorismo islámico con Irán y sus estafetas, la sección cristinista del peronismo argentino y la secta boliviana con el albacea y coloniaje del castro-comunismo cubano, emergen en noches de rondas y a cielo descubierto dentro de los procesos electorales desde México hasta La Patagonia. Es un volcán en erupción que según el Foro de Paulo, por órdenes del tirano Fidel Castro y financiación de la narco guerrilla, de los petrodólares y de las resultas del futuro petro virtual de Venezuela, pretende ampliar sus áreas de influencia en la Puerta del Sol de Pablo Iglesias, el hombre de la colita, símbolo que lleva con mucho orgullo en su cabellera para cumplir al pie de la letra con la soltería a ultranza que exhibía Pavel en La Madre del ruso Máximo Gorki, pues, según este escritor de la literatura bolchevique, el verdadero revolucionario jamás debe tener nexos ni sexo con una camarada. Otro pregonero de la barbarie con su sonrisa cínica parecida a la del actor inglés Míster Bean, es Rodríguez Zapatero, al servicio de la que casi todo el mundo identifica ‘’ la dictadura madura´´, repudiaba por su compañerito de partido Felipe González y que en cualquier momento se puede caer por estar muy podrida y huele muy feo.

En este comentario que se incluye en el debate del Grupo de Análisis Político que se suma al Frente Amplio Nacional que se reunirá mañana en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, se inserta como muy positiva la visión del Premio Nobel de Literatura, el hispano-peruano Mario Vargas Llosa, cuyo tránsito por el comunismo que ataca y destruye al hombre en toda su dimensión, desgarra múltiples realidades de las dictaduras que a él le ubican hoy en el camino y la impronta de la libertad en cualquier latitud del planeta.

