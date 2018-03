Leopoldo López habla y el gobierno se derrumba dice New York Times: Luego de que fuera publicada una entrevista al dirigente político en el diario estadounidense, funcionarios de seguridad del Estado irrumpieron en su vivienda. Los Funcionarios del Sebin no se han apartado del frente de la casa de Leopoldo López (Gráfica principal)

El periodista Wil Hylton, quien realizó una serie de entrevistas al preso político Leopoldo López a pesar de tener prohibidas las declaraciones a la prensa, reveló que le preguntó al líder de Voluntad Popular cómo se sentía al romper el silencio y saber que podía volver a prisión. A lo que respondió: “El liderazgo necesita tomar riesgos”.

Hylton explicó que los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) irrumpieron en la casa de López varias veces para tomarle fotografías con el periódico de ese día. Sin embargo, un escuadrón de ocho agentes con máscaras de esquí irrumpió en su hogar con armas de asalto y le exigieron que grabara un video mirando a la cámara y diciendo la fecha y la hora.

“Cuando los periodistas se reunieron para informar sobre la escena, la policía arrestó a media docena de ellos, pero las noticias ya se estaban difundiendo a través de la comunidad internacional. Hubo condenas por parte de líderes y organizaciones extranjeras, incluido el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien declaró la invasión ‘ilegal’ y violadora de derechos”, dijo el periodista del diario The New York Times.

Hylton indicó que mantuvo conversaciones con López en horas de la noche de ese día. El preso político le indicó que no sabía qué esperar y que había la posibilidad de que lo trasladaran de nuevo a Ramo Verde. “No sé cuál será el resultado”. No sé lo que está pasando. No sé si fue porque recibieron la alerta de la publicación, o algo más está sucediendo”.

El periodista indicó que a pesar de que le atribuyen una conexión directa a su artículo de Leopoldo López con la irrupción del Sebin en su casa, otras personas con las que conversó le sugirieron otra posibilidad y tiene que ver con la represión a su movimiento político Voluntad Popular, que podría ser amenazante para el PSUV.

ACN/diarios/ New York Times

