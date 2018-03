La aseveración de Henri Falcón que recibió cientos de criticas

El ex gobernador del estado Lara, Henri Falcón, quien anunció que aspira ser Presidente de Venezuela, escribió este miércoles un tuit que causó polémica en la red social Twitter.

El ex afecto al chavismo aseveró que se enfrentará al mandatario nacional y lo derrotará en las pautadas elecciones presidenciales del 22 de abril.

Nicolás te voy a derrotar con todo y tus trampas

Ante esa expresión que lanzó el político que no ganó la reelección en la entidad larense en los pasado comicios regionales recibió cientos de criticas y cuestionamientos en Twitter.

Los usuarios comentaron que el ex gobernador no cubre el padrón electoral que votaría por él presuntamente como mandatario nacional. “Si perdió la Gobernación con el apoyo de buena parte de la MUD imagínese sin el apoyo de la misma. No tiene ni para cubrir el 10% del Padrón Electoral Nacional. Cada quien es libre de autoengañar” le comentó el usuario @genaromosquera.

Asimismo, otro tuitero asomó que Falcón estaría “participando” a favor del oficialismo. “No creo que pase pobremente de Falcón ganar elecciones. Sólo participando ya está ganando..lo veremos luego como ministro o embajador, y eso es ganar” aseguró Omar Castro.

Ante esta “advertencia” política que le hace Falcón al Jefe de Estado un venezolano comparó su estrategia como la que aplicó en el pasado Francisco Arias Cárdenas quien se enfrentó al fallecido Hugo Chávez.

Nicolás te voy a derrotar con todo y tus trampas pic.twitter.com/B3MsXb5odT — Henri Falcón (@HenriFalconLara) February 21, 2018

