Kobe Bryant ganó el Óscar con Dear Basketball - ACN

La leyenda del baloncesto Kobe Bryant ganó este domingo el Óscar al Mejor Corto de Animación por “Dear Basketball”.

El filme del exescolta de Los Ángeles Lakers competía contra “Garden Party”, “Lou”, “Negative Space” y “Revolting Rhymes”.

Con música de la leyenda John Williams, autor de las bandas sonoras de La Guerra de las Galaxias, entre otras, y ganador a sus vez de cinco Óscar, Kobe levantó la estatuilla junto a Glen Keane.

“Gracias a la Academia por este increíble honor”, dijo emocionado el exjugador.

“Dear Basketball” es un homenaje al deporte que lo convirtió en un icono.

“Querido baloncesto, desde el momento que comencé a enrollar las medias de mi padre y hacer tiros imaginarios para ganar partidos en el Great Western Forum, supe que algo era real: me enamoré de ti…”, comienza el texto acompañado con una ilustración como de bosquejo a lápiz.

Bryant, tercer máximo anotador de la historia de la NBA y ganador de cinco anillos, es recordado también por los 81 puntos que marcó ante los Raptors hace 12 años.

Los números de sus camisetas, el 8 y el 24, fueron retirados por los Lakers en una ceremonia el 18 de diciembre.

Kobe Bryant’s film, which debuted to the public at his jersey retirement ceremony, won the Academy Award for Best Animated Short.https://t.co/PgR8xhI67G

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 5 de marzo de 2018