Jorge Linares venció a Mercito Gesta por decisión unánime

El campeón mundial, el venezolano Jorge Linares, sentó cátedra ante el filipino Mercito Gesta al que derrotó por decisión unánime y retener así su cetro de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En la pelea, pactada a 12 episodios, que se disputó el pasado 27 de enero en el Forum de Inglewood (California), los jueces vieron en todo momento ganador al venezolano y le dieron tarjetas con las puntuaciones de 118-110, 117-110 y 118-110.

Con su victoria, el pugilista criollo de 32 años colocó su marca en 44G-3P, con 27 nocáuts; mientras que, Gesta vio su segunda derrota en su carrera (31G-2E-2P, con 17 decisiones por la vía rápida).

El filipino de 30 años trató de hacer su mejor pelea, pero sólo en los últimos tres episodios fue cuando se animó a participar en el combate y lanzar castigo. Gesta habría apostado a conseguir nocáut, porque las puntuaciones no le daban para ganar el combate; sin embargo, su falta de potencia le impidió lastimar seriamente al venezolano que siempre tuvo el control y mostró una mayor superioridad técnica, de colocación de golpes y movimiento en el cuadrilátero.

Jorge Linares bajó el ritmo en la recta final y permitió que Gesta pudiera reaccionar en esos tres últimos episodios, que cayeron de su lado. Asimismo, Gesta trató de aprovechar la mala condición física de Linares, pero su castigo contra el campeón venezolano, que se supo defender bien, no fue suficiente.

Kicking off @goldenboyboxing in 2018 with a bang!! Congratulations to the new WBA welterweight champion ‘La Máquina’ @MatthysseLucas and @JorgeLinares on retaining your titles! #MathyysseKiram #LinaresGesta @theforum @HBOboxing pic.twitter.com/gwxOWlr5wF

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) 28 de enero de 2018