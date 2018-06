Japón le echó sake y le amargó el café a Colombia

No deje de leer: A soltar toda la furia española contra la cuidadosa Irán

“Es duro perder a un jugador tan pronto, especialmente a uno tan importante. A pesar de todo, remontamos. Con Japón; teniendo un jugador más, fue muy difícil recuperar la posesión. En la segunda parte, no tener el control de la; pelota y estar con un hombre menos nos desgastó”. José Pekerman

Todo falló en el cuadro de Nishino. La barrera se colocó mal y saltó por anticipado. Juan Quintero estuvo vivo; lanzó raso, pegado al palo. Y el meta oriental Elij Kawashima se tragó el balón. Disimuló el portero con la; pelota en las manos. No hacía falta el VAR ni el ojo de halcón. Había rebasado la línea de forma clara.

No falló Kagawa desde los once metros. El volante del Borussia Dortmund puso a Japón por delante y Japón se echó el primer trago y amargó el café colombiano.

Pero le echó ese licor de arroz desde casi desde principio del juego, no solo porque marcó a los 6; minutos, sino por la mano infantil de Carlos Sánchez le le valió la tarjeta roja directa que lo mantendrá fuera; de acción en dos juegos y quien sabe si no ve más mundial-

