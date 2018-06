Hidrocentro: Hasta el miércoles plan de abastecimiento por falla en Pao Cachinche

Hidrocentro informó a través de un comunicado, que se estará realizando hasta el día miércoles 26 de junio, un plan de abastecimiento en tres municipios del estado Carabobo. La acción se debe a una falla en los sistemas de la estación de bombeo Pao Cachinche.

Dentro del cronograma se indica que los municipios de Naguanagua, Valencia y Libertador; son aquellos en los cuales se estará racionando el servicio de agua hasta el día miércoles, que se pueda normalizar todo el suministro de manera normal.

Sectores que habrá suministro de agua

Naguanagua tendrá suministro los días domingo y lunes desde las 9:00 p.m. hasta las 3:00 a.m.

Por otro lado el Libertador, que engloba Tocuyito, recibirá agua el domingo 24, de 5:00 a.m. a 12:00: p.m. En este mismo horario tendrá servicio igualmente la parroquia Miguel Peña de Valencia; mientras que Las parroquias Candelaria, El Socorro, Catedral y parte de San José recibirán el líquido por las tuberías desde el sábado a las 9:00 p.m., hasta el lunes a las 3:00 a.m.

Otros sectores de San José tal y como lo indica el cuadro del cronograma; tendrán agua hasta el sábado a las 3:00 a.m. En las partes bajas llegará de 8:00 a.m. y se mantendrá hasta las 9:00 p.m. de ese mismo dpia. De igual manera el resto de esta parroquia se mantendrá hasta el domingo a las 3:00 de la madrugada. A la parte baja llegará a las 3:00 a.m. del domingo y permanecerá hasta las 9:00 p.m.

Cronograma de Hidrocentro:

En el cuadro se observa los sectores que tendrán suministro de agua

ACN/Hidrocentro

