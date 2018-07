Guaros puso orden y niveló la final ante Trotamundos

Puso orden en casa y Guaros de Lara emparejó la final al vencer a Trotamundos de Carabobo 92-78 en el segundo juego celebrado en el Domo Bolivariano de Barquisimeto.

Puso orden casa desde el principio

Tras la caída en el primer enfrentamiento, los dirigidos por el argentino Fernando Duró salieron con otra mentalidad, sobre todo; con gran pulso desde el perímetro.

Este si parecía al equipo que promedió los casi 90 puntos por juego desde que se inició esta corta zafra; y se puede decir que al termino del primer tiempo marcaba el destino final del encuentro.

Repitieron los cinco

Duró salio con su mismo quinteto piloteado por Heissler Guillent, más el escolta Mario Little, Luis Bethelmy, Néstor Colmenares y Gregory Echenique.

Jorge Arrieta tampoco inventó mucho y repitió a Terrell Stoglin, Dwight Lewis, Jhornan Zamora, Jerai Grant y Sani Sakakini.

Domino local

El primer cuarto se lo llevó Guaros 17-13, pero el segundo doble la dosis al marcar 34-22 para irse al largo descanso con una cómoda ventaja de 51-35.

Fue un juego colectivo donde el máximo anotador crepuscular fue José Vargas que de los 11 puntos, le marcó tres triples y Taylorr anotó 11.

Al frente ripostaron Terrell Stoglin 13 y Sani Sakakini 5.

Para el final del tercer cuarto la ventaja fue de 21 (76-55) y aunque en el último el Expreso llegó; a colocarse a 14, de nuevo la presión desde el fondo fue una de las claves para nivelar la serie.

Los mejores por Guaros, Tyshawn Taylor 15 puntos y Luis Bethelmy 15, José “Grillito” Vargas Vargas 14 y Heissler Guillent 10,

Por Trotamundos, Terrell Stoglin 19 y Dwight Lewis 19.

La serie se muda Valencia

Con la final empatada a una victoria, la serie se muda al Forum de Valencia, donde se disputarán tres juegos; corridos desde miércoles hasta el viernes, todos a partir de las 7:00 pm.

Impresiones

“Un equipo que encestó todas las que falló ayer (sábado) y las encestó este domingo, Defensivamente no pudimos hacer el mismo trabajo, mucho tiros abiertos. Nos salimos un rato del juego y nos sacaron 20 puntos, tomaron muchos tiros de tres abiertos, por ahí pagamos.” Jorge Arrieta

“Dominamos el juego, eso no pasó ayer. Fuimos más arrolladores en los rebotes, fue un juego como el que queríamos. Hoy Mario Little entendió el juego, había que pasarla y lo hizo, había que ayudar en defensa y lo hizo. Ayer no dormimos, El golpe de ayer fue duro, pero nos metimos en la serie,” Fernando Duró

