Gilber Caro con amibiasis y sin recibir tratamiento denuncia su abogada

El diputado Gilber Caro, preso político que permanece privado de libertad en el centro de reclusión Fénix, en el estado Lara, contrajo durante su aislamiento amibiasis y ha perdido ocho kilos de peso corporal.

Así lo han denunciado los familiares y la abogada de Caro; quienes además aseveran que las condiciones de su reclusión lo han hecho vulnerable a contraer enfermedades; esto sin contar las constantes torturas que recibe en el lugar.

La abogada Theresly Malavé explicó que; la ingesta de agua y alimentos contaminados son la causa de que Caro actualmente padezca de amibiasis; razón por la que, hasta la última vez que estuvo con él; había perdido 8 kilos.

“Ni a un animal se le trata de esta manera. A Gilber lo mantienen aislado desde hace 72 horas; no le dan comida y cuando se la dan se la entregan congelada. Lo último que comió fue 3 cucharadas de arroz descompuesto porque él mismo se obligó a comerlo para tener algo en el estómago y una arepa congelada”, detalló la abogada.

Malavé agregó que solo le dan dos tobos de agua a la semana con los cuales tiene que bañarse, tomar agua y limpiar sus necesidades, manifestó en una nota de prensa.

“Todas estas condiciones causaron que Gilber tenga actualmente amibiasis y haya perdido 8 kilos. Sin contar con que su conducta está alterada porque está ansioso y nervioso al estar encerrado por más de 72 días en una celda, que la llaman área de reflexión, donde solo ve una pared gris”, dijo.

Familiares afectados

Velania de Caro, madre del diputado caro, relató que la precaria situación afecta también a toda la familia.

“Yo siempre he sido una mujer fuerte, pero a raíz de esto he tenido que ser atendida por psiquiatras y su hija de 12 años, mi nieta, está sufriendo mucho porque no sabe nada de él y siempre pregunta si le pasó algo dentro de la cárcel. Ya no sabemos qué más decirle”, manifestó.

Mientras que la hermana del preso político, Yeidi Caro lamentó que la fundación que dirigía su hermano donde atendía personas en situación de calle, también tuvo que cerrar.