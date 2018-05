Kendall Jenner tiene una hermana; gemelas y no lo saben… ¿Adivinas quién es la de la foto?. Una vive en Estados Unidos y otra en Brasil, pero quizás, coincidan en las pasarelas. Y en ese momento se darán cuenta. ¡Son iguales! y parecen gemelas, Kendall Jenner y Bruna Marquezine (pareja de Neymar) parecen hermanas gemelas y estas fotos lo demuestran. ¿Puedes diferenciarlas? (No vale hacer trampa y mirar el usuario de Instagram).

Brumarquezine y su filosofía: piensas igual las gemelas

“Nadie está aquí para lastimarnos. Todo el mundo está ocupado con sus propias heridas. Cada uno lleva su dolor, traumas, problemas y conflictos con uno mismo.

En la dificultad o resistencia para examinar y tratar sus propios problemas a veces terminan agrediendo al mundo exterior.

Gritar, mentir, engañar. Estas actitudes son, de hecho, una señal de socorro que emana de su alma atribulada. En lugar de la agresión de uno, luchar o conseguir que decepción puede ser compasivo y volver un ambiente diferente al universo.

Entender el dolor de otro. Entender lo que otro hace, lo hace a sí mismo. Qué esperas del otro tipo para dar no siempre es lo que el otro tiene para ofrecer en el tiempo.

Cada uno conoce y enfrenta a la sinuosidad y contratiempos de su propia manera. Si una persona dispara una flecha contra usted, le permite cruzar sin tocar tu ser tu espíritu. No permitir daño ni sentirse ofendido. Reaccionar…

Bruna Marquezine en portugués de Brasil:

Brumarquezine. “Ninguém está aqui para nos ferir. Todos estão ocupados com as suas próprias feridas. Cada um traz as suas dores, traumas, desafios e conflitos consigo mesmo. Na dificuldade ou resistência de olhar para dentro e lidar com as suas próprias questões, por vezes acabam por agredir o mundo externo. Vociferam, mentem, traem. Essas atitudes são, na verdade, um pedido de socorro que emana de suas almas aflitas.

Em vez de tomar a agressão do outro para si, revida-la ou amargar aquela decepção, podemos ser compassivos e devolver uma vibração diferente ao Universo. Entender a dor do outro. Perceber que aquilo que o outro faz a mim, ele faz antes a ele mesmo. O que você espera que o outro te dê nem sempre é o que o outro tem para te dar naquele momento. Cada um conhece e enfrenta a sinuosidade e percalços do seu próprio caminho.

Se alguém disparar uma flecha contra você, permita que ela atravesse sem tocar no seu Ser. Seu espírito não se permite ferir ou se sentir afrontado. Reagir é apenas uma escolha sua. Lembre-se de que não existem apenas a agressividade ou a passividade. Entre elas, reside a serenidade. O puro estado do Ser. Aquele que compreende que somos todos um, mas que cada um se manifesta na Terra como forma única e singular.

Cada qual com o seu tempo, suas dores, sua busca, suas ilusões e suas verdades. E feridas antigas, que todos estão lutando para cicatrizar.”

