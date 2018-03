Funcamama amplió servicios de bienestar y recreativos

La Fundación Contra el Cáncer de Mama, con sede en Valencia, amplió los servicios de bienestar y recreativos con el inicio del plan Funcamama Saludable.

Luisa Rodríguez Tàriba, presidenta de la institución, explicó que las actividades estàn orientadas a disminuir la inmunodepresión, principal factor de riesgo para desarrollar condiciones de salud oncológicas.

Entre las actividades terapéuticas se encuentran zumba, bailoterapia, yoga y risoterapia.

“Nos esforzamos no solo por brindar servicios médicos sino que hemos ampliado nuestra ofertas de actividades terapéuticas y de bienestar orientadas a fortalecer la salud”.

La programación de Funcamama es la siguiente: Zumba se ofrece de lunes a viernes de 8am. a 9 am. y de lunes a jueves de 5:30 pm. a 6:30 pm., mientras que la bailoterapia se realiza los lunes, miércoles y viernes de 8 am. a 10 am., Fit Combat martes y jueves de 4pm. a 5pm.., taller de escritura Recreativa y Sanadora los días sàbados de 9 am. a 11 am., Domingo Saludables los domingos a las 8 am. en Bio Mercado en Mañongo y de 9 am. a 11 am. en el centro comercial La Granja.

La sede de Funcamama està ubicada en la urbanización El Viñedo, calle Las Delicias #138, cerca de la avenida Bolívar norte, detrás del centro comercial Camoruco.

Marlene Piña Acosta/ ACN

No deje de leer: Saren habilita sistema de citas programadas