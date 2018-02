Estos son los candidatos que se enfrentarán al presidente Maduro

Diosdado Cabello le puso recientemente fecha a las elecciones presidenciales. La Asamblea Nacional Constituyente las exigió y el Consejo Nacional Electoral las ratificó. La dirigencia opositora después de al menos cuatro jornadas de diálogo con personeros del gobierno no firmó y retiró su participación en el sufragio. Sin embargo, hasta este martes hay al menos cinco candidatos independientes de la Mesa de la Unidad Democrática que han inscrito su nombre como aspirante al cargo de Presidente de Venezuela.

Cinco hombres que se enfrentarán al actual mandatario nacional quien aspira a la reelección y desde hace semanas atrás inició su campaña presidencial cargada de promesas.

El Pastor evangélico Javier Bertucci fue el primero en lanzarse al ruedo hace algunos días. Sin embargo, no ha oficializado su aspiración ante el Consejo Electoral. Le siguió el ex chavista y ex gobernador de Lara, Henri Falcón, quien no ganó la reelección en su estado y perdió con la oficialista Carmen Meléndez.

Lara formalizó su inscripción ante el CNE este lunes vía web.

De igual manera, este lunes el ingeniero Reinaldo Quijada acudió al ente comicial para inscribir su candidatura. Entre tanto, para este martes, Francisco Visconti y el aragueño Luis Alejandro Ratti hacían lo propio.