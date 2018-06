España sobrevivió primera de grupo, pero le costó y ayudó con el VAR en el primero de los seis minutos; agregados por el principal, para al final empatar 2 con la eliminada Marruecos, resultado que combinado con el armisticio de; Portugal-Irán le dio la primera casilla del grupo B.

Eso qué significa, pues que España sobrevivió y ahora su rival será el anfitrión Rusia, que horas antes se llevó; 3 goles de Uruguay, primero del A, tendrán al frente a Cristiano y Portugal.

España sobrevivió desdibujada

Irreconocible, desdibujada, apagada de principio a fin, sin casi ocasiones, con un empate en el minuto 91 de Iago Aspas; (2-2) contra una selección que no había anotado en sus dos primeras salidas, pues le hizo dos e hizo temblar; y España sobrevivió, pero bordeó el fracaso otra vez.

Mientras Hierro mantiene muy definida su estructura base de la selección, con sólo retoques en tres partidos, porque de ahí; no se mueven nadia; De Gea, Carvajal Ramos Piqué Jordi Alba, Sergio Busquets, Silva, Isco, Iniesta, Diego Costa y ahí; apareció de repente Thiago -no hizo ni un solo cambio hasta el minuto 74 del duelo-, pues la “Roja” jugó; sobre un alambre.

Tortilla de Ramos y gol marroquí

A los 14 minutos llegó la diana de los marroquíes, cuando Sergio Ramos sacó una falta en corto al volante; Andrés Iniesta este se la devolvió, el defensa creyó que más que un pase era una conducción del centrocampista y; por ahí el más listo fue Boutaieb, que agarró el regalo, corrió a toda velocidad y superó por bajo a; David de Gea.

Isco logró emparejar

Enredado con dificultades defensivas España sobrevivió en medio de las dudas, pero Iniesta se reivindicó de la pifia junto a; Ramos en pared con Isco para que éste la metiera para el 1-1.

La selección español resurgió entonces, sobre todo, por Iniesta. Desde sus conducciones verticales, el liderazgo que se propuso con el; balón la responsabilidad que asumió y sus irrupciones entre las incontables vías que ofreció un oponente descubierto a ratos en; su endeble zaga, España sobrevivió y respondió a un momento más que inquietante.

En-Nesyri los puso arriba y Aspa esperó el VAR

Ya por encima de la hora de partido, Marruecos dispuso al menos de las mismas ocasiones claras, sino más que; España que ni siquiera tuvo un arrebato final ofensivo.

Ni asedió ni se acercó ya a la victoria. De hecho recibió el 1-2 de Youssef En-Nesyri de cabeza a; los 81 minutos tras un tiro de esquina, aunque no lo alejaba de octavos, necesitó del VAR a los 91; minutos, luego de tras el disparo de taco de Iago Aspas y España sobrevivió, además de “ganar” el primer lugar del grupo.

Impresiones

“No estamos ni mucho menos satisfechos. No ha sido una fase de grupos con juego brillante y hemos pasado como nos gustaría. Es la realidad. Era un partido complicado ante una selección que quería demostrar que pese a estar eliminada es alguien y han ido al límite” Sergio Ramos

“El objetivo de esta fase era quedar primeros de grupo. Conseguido. Ahora tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, saber que si encajamos con tanta facilidad no se puede conseguir el objetivo que venimos persiguiendo desde el primer día” Fernando Hierro

“Creo que el VAR se ha decantado más por un equipo. Eso sirve para corregir algunos errores que el árbitro no ve, pero se ha decantado más por un equipo, porque ha habido otras jugadas más polémicas y no lo has querido ver y con ellos sí que la ha querido ver”. Achraf Hakimi

“Nos hubiera encantado ganar a España. Sufrimos al igual que todos los equipos que juegan contra España, que es una mezcla del Barcelona y el Real Madrid. Quiero felicitar a mis jugadores, a todos, por este Mundial” Herve Renard

Ficha técnica

España (2): De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Thiago (Asensio, 74’); Silva (Rodrigo, 84’), Iniesta, Isco; y Diego Costa (Iago Aspas, 74’). DT. Fernando Hierro

Marruecos (2): Munir; Dirar, Saiss, Da Costa, Achraf; Al Ahmadi, Boussoufa; Ziyach (Bouhaddouz, 85’), Belhanda, Nourredine Amrabat; y Boutaïeb (En Nesriy, 70’). DT. Hervé Renard.

Goles: Boutaieb (14’), Isco (19’), Youssef En-Nesyri (81’) y Iago Aspas (90+1’).

Árbitro: Ravshan Irmatov (Uzbekistán). Amonestados: El Ahmadi (22’), Amrabat (29’), Da Costa (30’) y Boussoufa (30’). Escenario: Estadio de Kaliningrado. Asistencia: 33.973 espectadores.

