El discurso de Mike Pence: por Robert Alvarado.- “No hay nada más corruptivo, nada más destructivo de los más nobles y mejores sentimientos de nuestra naturaleza, que el ejercicio del poder ilimitado”. William Henry Harrison

Veraz/Me quede impresionado con el discurso de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, durante la sesión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), el día lunes 7 de mayo próximo pasado, cuyo tema central fue la alarmante crisis que vivimos en Venezuela. Pence no dejó lugar a dudas, las prioridades hemisféricas de su gobierno ante la región incluyen a nuestro país con carácter de urgencia, algo que no tuvo ningún recato en recalcarlo enérgicamente y con referencias directas a Nicolás Maduro:

“Para ser claros, los EEUU junto a muchos de ustedes (miembros de la OEA) están dispuestos a hacer más para apoyar directamente al pueblo venezolano, pero un hombre se interpone en el camino”.

Ante este discurso de antología, pareciera oír aquella memorable frase del ex presidente Luis Herrera Campíns cuando Chávez llego al poder: “Compren alpargatas, que lo que viene es joropo”, frase que hoy está más vigente que nunca y que con toda seguridad los que nos gobiernan están valorando en toda su extensión, porque Mike al hablar de la crisis político-social que vive Venezuela fue por demás enfático sobre la posición del gobierno norteamericano ante el llamado a elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo, colocándolos en una disyuntiva que hace pensar en disimuladas preocupaciones pero reflejadas por el desenfreno de algunos personeros oficiales, Iris Varela es un buen ejemplo con una predica según la cual prefieren el país vuelto polvo, humo, que entregar el poder.

Actitudes como las de Iris, son el mejor indicativo que el Mensaje a García del vicepresidente Pence fue entendido, poco importa si lo entendieron mal o lo entendieron bien, lo importante es que les llegó muy hondo, pues Mike, en claro e inteligible inglés solicitó que Venezuela fuera suspendida de la OEA, como paso hace varias décadas el día 28 de junio de 1960 con la aprobación de la Declaración de San José y la expulsión definitiva de Cuba de ese foro internacional, condenando con esa decisión “la intervención extranjera” de los Castro en Venezuela con “La Invasión de Machurucuto”. Hoy piden que le apliquen la misma medicina a su meretriz predilecta, representada por quienes conforman el gobierno de nuestra nación.

Más allá del show montado por Jorge Arreaza reafirmando el deseo del gobierno de renunciar a la OEA, otro aspecto que debe haberles dolido en el alma es que Pence haya dicho: “No van a haber verdaderas elecciones en Venezuela el 20 de mayo, y el mundo lo sabe”, que haya pedido a Venezuela suspender las elecciones presidenciales previstas para el 20 de mayo, las cuales calificó como “un fraude”. Dicho así, tendría un impacto demoledor en cualquier gobierno democrático, pero como la nuestra es una tiranía, y el vicepresidente Pence lo sabe, fue más allá, “Llamamos a todos los países de la región que aman la libertad que responsabilicen a Maduro por destruir la democracia venezolana”, dejando muy claro a quienes iban dirigidas sus palabras.

Ese discurso está en línea con lo recalcado por Pence el día miércoles de esta semana, que su Gobierno “no se quedará de brazos cruzados mientras Venezuela se derrumba en dictadura y opresión”, con esto quiero decirles que el mensaje está clarito como el agua, que si van a proceder con extracción quirúrgica o una acción militar a gran escala, injerencia humanitaria, activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), son especulaciones que reflejan una verdad, a la hora del té el gobierno a cargo del catire Trump vendrá con todo, y cuando les digo con todo, es con todo, poco a poco han venido sancionando a un montón de gente, eso parece no importarles y ponen su mejor cara aparentando una normalidad apabullada por la realidad de la presión internacional, la cual finalmente habrá de materializarse en acciones que pongan fin a desmanes que en el 20M tienen un punto de inflexión, mejor dicho, un punto de quiebre, que hasta ahora no han sabido cómo evitar.

La preocupación es notoria, ese discurso fue como una declaratoria de casa por cárcel, el mundo se les puso chiquitico. Cuando Mike Pence emplazó a los líderes de la región a que apliquen sanciones para evitar que los funcionarios venezolanos muevan o “laven” dinero procedente de actividades ilícitas a través de sus sistemas financieros, sobre todo procedentes del narcotráfico, no sólo les dice que son delincuentes sino también que serán tratados como tal, de allí su exigencia de que no se les permita el ingreso a otras naciones restringiéndoles la obtención de visas. De tal manera, más que preocuparme me ocupo de analizar escenarios optimistas que trascienden las incertidumbres inducidas de las elecciones fraudulentas del 20M.

Solo me resta decir como en el argot de los malandros, preso es preso y su apellido es candado, para recalcar que el escenario es muy complicado para Nicolás Maduro intentando reelegirse este 20 de mayo sin el reconocimiento de la comunidad internacional, ya Mike Pence se lo advirtió, los EEUU no les reconocerán las elecciones, siendo así sólo preocuparía que gane Henri Falcón para darles el ansiado baño de democracia que piensan ellos los oxigenaría, lo cual también dudo, pues Mike también ha insistido en que ese proceso es un fraude, por tanto cualquier resultado que arroje será fraudulento. Ahí se las dejo, este Mike resultó ser para Maduro y su camarilla un ratón no tan gracioso como el de Walt Disney, ese sí les gusta por demás.

