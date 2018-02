Decapitado encontraron a un adolescente entre unos matorrales

Un adolescente que los familiares daban como extraviado fue localizado decapitado la mañana del jueves en una zona boscosa del sector Las Torres de Charallave, estado Miranda. Los mismos parientes hallaron el cadáver.

Las autoridades de la región identificaron a la víctima con el nombre de Natkin Rubén Díaz Rangel, de 16 años.

Por su parte, los allegados sostuvieron que el joven salió de la casa el día miércoles, y al ver que pasaban las horas y no retornaba a su hogar, comenzaron a preocuparse.

Lo buscaron y lo hallaron decapitado

No era común que el adolescente amaneciera fuera de su hogar. Al notar que no regresaba comenzaron a preguntar por él y empezaron a buscarlo. No imaginaban que lo encontrarían decapitado.

Fue tanto la búsqueda que hicieron los parientes de Natkin Rubén Díaz Rangel, que lograron localizarlo en un zona enmontada.

Cuando observaron el cuerpo inerte sobre la hierba, un temor los fue invadiendo. Este desasosiego se acrecentaba mientras más se aproximaban.

Al llegar al lado del cuerpo constataron que se trataba del adolescente de 16 años. Los ojos de los parientes no lo podían creer cuando lo vieron decapitado.

Funcionarios del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) se presentaron al lugar donde hallaron el cuerpo sin vida del adolescente de 16 años, donde colectaron evidencias de interés crminalìstico.

Posteriormente removieron el cadáver y lo trasladaron hasta la morgue, asimismo, iniciaron las pesquisas para dar con los victimarios y determinar el móvil del homicidio.

Por su parte, los parientes del menor pidieron a los detectives del Cicpc que esclarezcan la muerte del joven. Esperan que el caso no sea engavetado y que los asesinos queden en libertad atentando con la vida de otros inocentes.

