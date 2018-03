Todas las visiones sobre Corea del Norte: El que calla, otorga: por qué todo lo que sabemos sobre Corea del Norte es erróneo: Entre la realidad y la imagen de Corea del Norte presentada por los medios ‘mainstream’ hay un abismo, manifestó en una entrevista a Sputnik la analista internacional Loretta Napoleoni.(Asia y Oceanía)

Según aseguran numerosos medios, Corea del Norte es un país paranoico con una economía atrasada que representa una amenaza para la existencia de la civilización. No obstante, varios especialistas, como Loretta Napoleoni, perciben ciertas cosas de manera radicalmente opuesta.

Su punto de vista respecto a los acontecimientos en Corea del Norte difiere considerablemente de las tendencias que rigen en la mayoría de medios ‘mainstream’.

Corea del Norte se desarrolla a un ritmo rápido y trata de influir en el mundo que la rodea no solo como parte integrante de la economía mundial, sino también como potencial regional y hasta internacional.

“La manera en que los medios cubren los cambios en Corea del Norte es alarmante. Algunos periodistas parecen no saber nada ni de la historia de la región ni de nuevas fuerzas políticas. Parece que la mayoría de los políticos occidentales son completamente ignorantes”, declaró a Sputnik Napoleoni.

El único líder que usa el sentido común en este caso es el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, agregó.

A su entender, “el líder norcoreano, Kim Jong-un, se ha salido con la suya: hoy en día, Pyongyang ocupa una posición más favorable que nunca tanto dentro del país como en la escena internacional”.

La experta cree que 2018 se convertirá en un punto de inflexión para Pyongyang y en la fase clave en el camino hacia un mundo multipolar.

El ‘millennial’

El factor que determinó el aceleramiento del desarrollo de Corea del Norte es la llegada al poder de Kim Jong-un, según la analista. Mientras los medios occidentales se mofaban de su ‘juventud’ e ‘inexperiencia’ cuando pasó a ser líder del país en 2011, Kim Jong-un demostró que en realidad es un político bastante experimentado.

“Es un pragmático que tiene una visión del mundo específica que difiere mucho de sus antecesores. A diferencia de [su abuelo] Kim Il-sung, quien logró vencer al colonialismo, o [su padre] Kim Jong-il, quien se crio en los tiempos de la Guerra Fría, Kim Jong-un es un ‘millennial’ que entiende bien la globalización y que sabe que es difícil ir a contracorriente del mundo”, prosiguió.

“Al mismo tiempo, la contraposición tradicional entre Occidente y Oriente, con la que se caracterizaba la Guerra Fría, ya no es viable. Si Corea del Norte quiere sobrevivir, necesita hacer crecer su economía, y esa ha sido la meta [de Kim Jong-un] desde el principio”, enfatizó.

Sin duda el desarrollo económico es un pilar para Corea. Según los datos del Banco Central surcoreano, el PIB de Corea del Norte creció un 3,9% en 2016, gracias principalmente a las industrias minera y energética.

Esta ha sido la primera vez en los últimos 17 años que la economía norcoreana ha mostrado una tasa de crecimiento tan alta. Pese a todo esto, no tienen una visión unívoca ni un plan al respecto.

Todo está al revés, Kim Jong-un actualizó la doctrina ideológica nacional ‘juche’ al añadir los conceptos de autosuficiencia del siglo XXI, tolerancia hacia la liberalización de la economía, así como permitió a los ciudadanos ser dueños de su propio futuro financiero.

El Gobierno sí puede aplicar medidas estrictas respecto a ciertos mercados de menor escala que suelen aparecer de vez en cuando. Sin embargo, este enfoque improvisado hacia el control sobre la economía que rechaza los principios de la planificación centralizada, en el pasado ya permitió al país evitar muchas crisis serias, como, por ejemplo, la que vivió la Unión Soviética en 1991 y que culminó en su disolución.

“La historia lo demuestra: el sistema chino, a diferencia del soviético, ha sido bastante flexible respecto a las reformas. La pregunta clave es si Pyongyang seguirá los pasos de Pekín o los de Moscú. Estoy segura de que Corea del Norte elegirá el camino del primero de una u otra manera”, declaró Napoleoni a Sputnik.

Además, Kim Jong-un rompió con sus antecesores en dos cuestiones más. El líder norcoreano ha puesto a dos mujeres, su esposa Ri Sol-ju y su hermana Kim Yo-jong, en la primera fila de su Gobierno, y ha demostrado el deseo de su país de actuar de manera independiente, contrariamente a los deseos de su mayor y el más antiguo aliado, Pekín.

Bajo el Gobierno de Kim Jong-un, la nación está lista para realizar la política en su propio interés sin estar endeudado ante ninguna potencia mundial.

Frutos de destrucción

Las pruebas nucleares de Corea del Norte, a lo largo del año 2017, han desempeñado un papel clave en su lucha por esta autonomía.

Gráfica de archivo: Lanzamiento de un misil norcoreano

Anteriormente, varios expertos habían expresado sus dudas en cuanto a la posibilidad de que Pyongyang de verdad disponga de tal potencial. Pero esto ya no suscita dudas. Corea del Norte hoy en día es una potencia nuclear en pleno derecho, agregó Napoleoni.

“Es obvio que Kim Jong-un no está interesado en dar el primer golpe. Simplemente quiere que le dejen en paz, y sería lógico que los países occidentales así lo hicieran. De esta manera, la supervivencia del país asiático ya está asegurada. A no ser que Occidente quiera empezar una guerra nuclear con Pyongyang, lo que supondría la muerte de la humanidad, pero es algo que evidentemente no quiere”, subrayó.

“Los países del mundo tienen que aceptarlo, tienen que estrechar lazos diplomáticos con Corea del Norte, así como poner fin a las sanciones, que no tienen ningún sentido. Estas últimas no darán como resultado la caída de Kim Jong-un, sino que solo alimentarían sentimientos antioccidentales”, expresó la entrevistada a Sputnik.

Sin embargo, las capacidades nucleares del país pueden convertirse en un obstáculo para sus ambiciones constructivas.

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, propuso revisar el Artículo 9 de la Constitución, que a partir de 1947 estipula que la guerra es un medio ilegal de solucionar conflictos e impone restricciones sobre los gastos militares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, también sigue con su posición dura y agresiva. En respuesta a las amenazas norcoreanas, Trump prometió desatar “fuego y furia” contra Pyongyang. Y acto seguido impuso más sanciones, además de incluir al país en la lista de patrocinadores del terrorismo.

Corea del Norte viene siendo presionada por todos los lados y eso significa que el Gobierno del país asiático podría seguir con la política de ostracismo mientras las aspiraciones de Kim Jong-un de modernizar su país fracasen. No obstante, ya hay indicios de que está derritiéndose el inamistoso entorno.

“Estados Unidos continúa aprovechándose de la amenaza norcoreana para fortalecer sus posiciones en la Cuenca del Pacífico, así como para fomentar la venta de armamento. Paralelamente, la influencia que ejerce EEUU sobre la región se está debilitando a medida que la de China se está fortaleciendo”, subrayó.

“Cuando Pekín eclipse a Washington en este ámbito, la posición del último se hará insostenible. EEUU lo sabe bien. Moon Jae-in, por su parte, ya ha iniciado su diálogo con Kim Jong-un y este ya ha tenido resultados positivos”, explicó Napoleoni.

Viejos y nuevos amigos

Los JJOO de Invierno de Pyeongchang de 2018 fueron un evento sin precedentes. Los deportistas de ambos países de la península marcharon bajo la bandera de la Corea unida.

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte

El evento también se destacó por varios hitos políticos. Uno de los principales fue la reunión entre la hermana del líder norcoreano, Kim Yo-jong, y el presidente surcoreano, Moon Jae-in. La joven Kim entregó la invitación de su hermano a Moon a visitar Pyongyang.

Como resultado, el mandatario surcoreano envió su delegación al vecino del norte. El grupo de funcionarios surcoreanos llegó a la capital norcoreana el 5 de marzo, donde se reunió con Kim Jong-un. Si los resultados del encuentro son provechosos, es posible que el próximo paso sea la visita oficial a Pyongyang del presidente Moon en persona.

La reciente mejora de las relaciones entre Seúl y Pyongyang sobresale por el mero hecho de que ambos territorios se encuentran técnicamente en estado de guerra.

El líder norcoreano, Kim Jong-un,estrecha la mano a Chung Eui-yong, asesor de seguridad surcoreano

Estados Unidos esperaba aumentar los suministros de armas a Corea del Sur después de que Pyongyang empezara a realizar pruebas nucleares y de misiles con más frecuencia. Sin embargo, ahora es poco probable que Seúl acepte esta propuesta.

La desescalada y el aumento de las actividades diplomáticas entre ambos países confirman que Seúl ya ha aceptado el hecho de que Pyongyang se vaya a estrenar en la escena internacional o al menos el hecho de que el norte no planee renunciar a sus armas nucleares antes de que Occidente deje de insistir en el cambio de poder en Corea del Norte.

“El presidente ruso, Vladímir Putin, entiende bien a los norcoreanos. Durante su reunión con el mandatario chino, Xi Jinping, en septiembre de 2017, reiteró que las sanciones son inefectivas e inútiles y agregó que es más posible que los norcoreanos coman hierba a que abandonen sus programa nuclear”, recordó Napoleoni.

“Si la comunidad internacional quiere sinceramente que Corea del Norte se integre a nivel internacional, debe alentar su desarrollo económico”.

Por ahora se desconoce cuánto tiempo tardaría en implementarse este proceso. La analista vaticina que, en este caso, Corea del Norte podría decidir tomar parte en actividades ilícitas, como por ejemplo la producción y la venta de medicinas prohibidas, así como la compraventa de moneda falsificada.

No importa qué camino elija el país, es evidente que Corea del Norte nunca más será un territorio pobre ni atrasado. Si los países occidentales se niegan a respaldar este proceso a través de métodos civilizados, esto impulsaría aún más a Pyongyang a recurrir al mercado negro internacional.

“Por ejemplo, la venta internacional de metanfetamina se cifra en varios miles de millones de dólares al año. En la actualidad, el mayor productor de esta sustancia es Birmania. Sin embargo, Corea del Norte podría competir con ella sin ningún problema. El país podría realizar las transacciones a través del llamado ‘darknet’ usando diferentes criptomonedas, como el bitcoin”, subrayó.

Desde hace tiempo, Pyongyang ha estado usando las criptomonedas y se rumorea que las sigue empleando para evitar el efecto de las sanciones. Un ejemplo serían transacciones como la compra de armamento y petróleo de Irán y Libia, concluyó Napoleoni.

