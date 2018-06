Asesinan a ex oficial de la Policía Nacional por venganza

Asesinan a ex oficial de la PNB por venganza en Fundación CAP, parroquia Tocuyito del municipio Libertador. Los homicidas lo tirotearon cuando estaba sentado frente a la casa de su hermana.

Lo identificaron como Erick José Flores, de 29 años. Los familiares informaron que trabajó por varios en la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El ex funcionario de la PNB acudió en horas de la tarde del miércoles Flores fue a visitar a su hermana, quien habita en Fundación CAP; porque estaba quebrantada de salud.

Erick José Flores se sentó a conversar con su cuñado en la parte de afuera de su vivienda. Fue visto por varios sujetos con los que había tenido un altercado.

El ex policía no les puso mucha atención porque el incidente ocurrió un par de meses atrás, y él, daba como saldado el problema con los presuntos delincuentes; pero sus rivales no pensaban lo mismo.

Como vieron que la oportunidad era la indicada se acercaron y sin mediar palabras le efectuaron varios disparos. Uno de los proyectiles lo hirió en el intercostal izquierdo que le ocasionó la muerte a los pocos minutos.

Los familiares lo trasladaron hasta el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Nueva Valencia, donde llegó sin signos vitales.

Asesinan a ex oficial por venganza

Los delincuentes asesinan al ex oficial de la PNB por venganza, sostuvieron sus parientes, semanas antes los choros ingresaron a la casa de la hermana del ex policía y robaron varios objetos de valor.

Erick José fue hasta donde los antisociales tenían los artículos que robaron y los recuperó. Desde ese momento los criminales se la tenían jurada al ex funcionario de la Policía Nacional Bolivariana.

Cuando lo vieron sentado en horas de la tarde del miércoles frente a la casa de la hermana de éste, los homicidas pensaron que era la oportunidad de saldar cuentas; por venganza lo mataron.

Comisiones del Eje Contra Homicidios del Cicpc llegaron al lugar del homicidio donde colectaron evidencias de interés criminalístico y realizaron entrevista a los familiares.

Erick Flores después que abandonó la organización policial de la PNB se dedicó al comercio. Dejó dos hijos en la orfandad.

ACN/@rubbol2006/redes

No deje de leer: A fiscalía abusador por actos lascivos contra una niña