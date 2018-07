Anclaje del Petro con el nuevo cono es un espejismo

Para el economista y profesor de la Universidad de Carabobo, Pablo Polo, el reciente anuncio del Ejecutivo de anclar el nuevo cono al criptoactivo petro, no es más que un espejismo; porque la confiabilidad en la moneda la da la economía y esta no funciona.

Esta medida no detendrá en absoluto, el deterioro frente a otras monedas extranjeras del Bolívar; lo que significa que continuará el proceso que se está viviendo en los precios de los productos.

Polo sentenció que no es más que un simple anuncio, que no busca corregir lo que está mal dentro de la economía; pues hay notorias las ambigüedades, quedando por resolver muchas dudas en relación con el nuevo cono.

También fijo posición con respecto al incremento que sufrirá la gasolina con el nuevo cono monetario y dijo que esto puede tomarse como un pequeño ajuste fiscal. El litro de combustible costará 50 mil bolívares fuertes, que será el valor mínimo del nuevo cono.

“Esta es una corrección mínima, porque si esta cifra se enfrenta con la hiperinflación que vive el país; se observará que un café grande cuesta un millón 200 mil bolívares, cifra que es mayor al valor de la gasolina; lo que significa que el Ejecutivo seguirá pagando un subsidio en dólares que no tiene ”.

Para resolver el problema fiscal, es necesario que el gobierno, deje de gastar en cosas que no generan capacidad productiva. Mientras no corrija esto no habrá cambios significativos en la economía venezolana.

Ley de ilícitos cambiario

Sobre la modificación de la Ley de Ilícitos Cambiario, Polo dijo que no existe confianza en esta medida; porque el Ejecutivo modifica los instrumentos legales a su antojo y convierte en crimen algo que no lo es.

El mercado debe ser abierto, porque de lo contrario no habrá mejoras en el clima de inversión. Eliminar los aranceles tampoco será un incentivo para atraer inversiones al país, además esta medida podría agravar más la crisis fiscal

Esta medida posiblemente sea un alivio, para los que todavía están funcionando, pero no para los que se fueron o cerraron sus puertas.

Realizando un análisis de todas las medidas anunciadas por el Ejecutivo, el economista destacó, que no dejarán nada positivo para el país. La eliminación de los cinco ceros, válida la hiperinflación y le está diciendo a los venezolanos; que hay que prepararse para algo más.

El Ejecutivo debió buscar un proceso de ajuste y corrección del proceso inflacionario. Si hubiese alguna intención de hacer esto se habría quedado con los tres ceros y ampliado el cono monetario, sacando billetes de cinco mil; diez mil y 20 mil bolívares soberanos, para hacerlo funcionar.

Las medidas tomadas demuestran que entre las prioridades del Ejecutivo, no está corregir lo que está haciendo mal; sino continuará con las mismas políticas monetarias absurdas.

MCO/ACN

No deje de leer: Trabajadores de Pepsi Valencia continúan lucha por contrato