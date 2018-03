El pelotero venezolano José Altuve se reportó este lunes al Spring Training de los Astros de Houston, campeones de la Serie Mundial de la MLB, en el estadio Palm Beaches, y se mostró ansioso por lo que puede dar el equipo esta nueva campaña.

“En este momento, todos nos sentimos igual. Estamos felices de ser campeones de la Serie Mundial, pero definitivamente queremos hacerlo de nuevo”, indicó el criollo.

Altuve, calificado como el segundo mejor pelotero de las Grandes Ligas por MLBNetwork, prefiere dejar las cosas en el pasado y empezar de cero.

“Es diferente. No importa si conecté 200 hits el año pasado. Esos no cuentan para este año. Tengo que hacer todo lo que pueda para ayudar a mi equipo”, continuó el maracayero, quien confesó que su día a día no ha cambiado tras ganar el MVP.

“Básicamente llevo la misma vida. El MVP es algo que nunca olvidaré, pero debo agradecer a mis compañeros, ellos son los que juegan duro todos los días; Springer, Correa, Bregman, ellos hacen el trabajo duro y yo los apoyo. Soy un jugador más aquí”.

