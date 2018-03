Venezolano obtuvo primer puesto en Fitness coreográfico en Perú

El fisicoculturista coreográfico venezolano Anthony Noriega Radesca obtuvo el primer lugar en el campeonato de fisicoculturismo por la XV Copa Axel 2018, en la categoría Fitness coreográfico en la ciudad de Lima, triunfo que lo catapultó a ser el abanderado de esta modalidad deportiva en ese país y que está a la búsqueda de elevar su nivel de participación en este tipo de deporte a nivel mundial.

Gracias a su buen desempeño como artista marcial, poseedor de cuatro cinturones negros en Kick Boxing, Karate do, Karate extremo y full contact. Esta distinción lo ubica en una posición destacada a pesar de no ser nacido en el país del sur.

“Doy gracias a Dios y al Perú que me recibió con los brazos abiertos y me dio la oportunidad de demostrar de lo que soy capaz por el deporte, algo que con mucho dolor debo reconocer no fue posible en mi país Venezuela, del cual tuve que emigrar de manera forzosa a finales de 2017”.

Noriega, quien tuvo que comenzar su estadía en Lima entre la venta informal de chocolates para sobrevivir y actividad en el gimnasio, consiguió una oportunidad al participar el pasado mes de enero en una exhibición en el Mister Lima 2018, primer campeonato oficial de la Federación peruana de Fitness y Fisicoculturismo, como deportista calificado en Fitness coreográfico donde obtuvo el primer puesto.

La presentación le permitió darse a conocer y ser invitado a participar en la XV Copa Axel 2018, en la categoría Fitness coreográfico, modalidad del fisicoculturismo que combina destrezas con la gimnasia, donde obtuvo el primer puesto con honores.

Este talento venezolano, con estudios de preparador físico de la Federación venezolana de Fisicoculturismo y acondicionamiento físico en el Ymca de San Bernardino, es también Técnico superior en administración de la recreación y Técnico superior en turismo.

“Mi pasión siempre ha girado en torno al área deportiva, en la que he estado involucrado desde que tengo uso de razón”, acotó.

“La situación social y política de Venezuela no permite la valoración de quienes practicamos esta modalidad deportiva, aunado a eso, la alimentación de un deportista promedio en un viacrucis por el difícil acceso a las proteínas y carbohidratos, razón por la que llegué al Perú donde se le da un alto valor al fisicoculturismo fitness”, destacó.

Aseguró mantener su deseo de regresar al país, “cuando Venezuela vuelva a ser el país próspero que todos los venezolanos aspiramos”, concluyó.

Nota de prensa.