Traslado de Rodríguez Torres a Cárcel de La Pica ordena Tribunal Militar: El mayor general retirado, Miguel Rodríguez Torres, disidente del gobierno y detenido por el Sebin, permanece en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, aunque el Tribunal Militar Tercero de Control, a cargo del capitán Mickel Amézquita Pion, ordenó como sitio de reclusión para el ex ministro de Relaciones Interiores, la Cárcel de La Pica.

Fuentes castrenses aseguraron que el mayor general retirado, disidente del gobierno y ex ministro de Relaciones Interiores, permanece en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, aunque se ordenó su traslado. Al oficial se le ofreció un defensor público que rechazó y, finalmente, él mismo asumió su defensa.

Al ex ministro de Relaciones Interiores se le negó un defensor privado y fue acusado de instigación a la rebelión y espionaje, pero el Tribunal Militar ordenó su traslado a la Cárcel de La Pica, de presos comunes.

“A Rodríguez Torres lo han tenido aislado. Nos informaron que lo presentaron en el Tribunal Militar casi que a escondidas y no le permitieron la defensa de su abogado de confianza. Los delitos que le imputaron sonespionaje e instigación a la rebelión”, informó Valentín Hereira, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Amplio Desafío de Todos y coordinador de la Fundación Época Humana.

“Trasladar a Miguel Rodriguez Torres a La Pica pone en riesgo su vida y su integridad física. Quedará bajo la responsabilidad de la ministra Iris Varela, quien es públicamente su enemiga, y expuesto a presos comunes luego de ser director del Sebin y ministro de Relaciones Interiores.

El traslado vulnera el principio de jurisdicción por la territorialidad, ya que estaría recluido en una cárcel fuera de la jurisdicción del tribunal que lleva su causa en Caracas, lo cual generaría un retardo procesal”, señaló Época Humana.

Aunque desde el jueves en la noche se difundió la noticia sobre la detención del mayor general retirado Alexis López Ramírez, ex comandante del Ejército y ex secretario del Consejo de Defensa de la Nación, la medida no ha sido confirmada. El militar es compañero de Rodríguez Torres y del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Al igual que Rodríguez Torres participó en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992.

“Tenemos que hacer todos los días un gran esfuerzo para estar unidos como hermanos, como camaradas, como compañeros”, instó el constituyente y militar retirado Diosdado Cabello a la FANB, en un evento deportivo en Fuerte Tiuna. Aseguró que la “revolución es la única garantía de felicidad”.

AN solicitó información

La Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Edgar Zambrano, envió una comunicación al presidente de la Corte Marcial, Edgar Rojas Borges, y al fiscal general militar, Jesús Vásquez Quintero. En el texto solicitaron información sobre los oficiales detenidos el 2 de marzo. Argumentan que en este caso ha sido violado el derecho a la defensa.

Los nueve militares detenidos el 2 de marzo, entre ellos el comandante del Batallón Ayala teniente coronel Igber Marín Chaparro, fueron imputados el 9 de marzo de los delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar.

Son del Ejercito Bolivariano

Hasta ayer, y desde el 2 de marzo, cuando fueron aprehendidos 9 militares y entre ellos el comandante del Batallón Ayala, suman 11 los oficiales detenidos por presunta conspiración. Los imputados por instigación a la rebelión y contra el decoro militar forman parte de la operación denominada Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo. Los detenidos son del Ejército Bolivariano y 4 de ellos comandaban unidades estratégicas.

El ex ministro de Relaciones Interiores Miguel Rodríguez Torres fue detenido este martes durante una conferencia en el hotel President de Caracas, donde estuvo presente como ponente del acto. En su discurso dijo que el país vive una gran crisis económica, que debe estudiarse y entender para formular soluciones.

Sus últimas palabras en el acto…

“Acabo de recibir una notificación que me obliga urgentemente a salir, después les explicarán y contarán. Les agradezco mucho su presencia y espero que de aquí salga la voluntad de muchas mujeres de construir una sociedad distinta, fuera de resentimiento y empecemos la conquista para reconciliarnos y construir una sociedad diferente”, finalizó.

Su discurso en la asamblea:

“Para ir al grano, tenemos que entender ¿cuál es la situación del país? ¿Cuál es esa crisis? Y el rol de la mujer en esa crisis. Este folleto de nuestra propuesta como movimiento amplio no solo es para salir de la crisis, es para empezar a construir una sociedad diferente a partir de nuestras diferencias”, dijo Rodríguez Torres.

El dirigente sostuvo que el ser humo debe crecen en función de las experiencias. Aseveró que el venezolano tiene miedo y esa condición lo mantiene en estado de sumisión.

“El miedo es lo que tiene a los venezolanos en estas condiciones, la inseguridad de cuando te paras frente a la nevera y no tienes comida ni efectivo. Actualmente todo es difícil”, declaró.

Rodríguez Torres instó a los venezolanos a dejar el resentimiento; a su juicio, “eso solo originará que la continuidad de la crisis”.

Finalizando el acto, enunció que el objetivo clave es alcanzar condiciones electorales establecidas en la ley.

Torres fue llevado a la sede del Sebin en Plaza Venezuela, según indicó VPI Tv en una transmisión en vivo.

Indira Urbaneja, coordinadora nacional de Mujeres del Movimiento Amplio Desafío de Todos (Maddt), también fue detenida.

No deje de leer: Allanadas residencias deTenientes Coroneles Erik Peña e Igbert Marín Chaparro