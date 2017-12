12 funcionarios de PoliChacao fueron puestos en libertad

Producto de las negociaciones entre el Gobierno y la Oposición de Venezuela, la noche de este sábado fueron puestos en libertad varios presos políticos que se encontraban en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el El Helicoide, destacando entre los liberados el ex alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos.

Al momento de salir caminando por el portón de la sede del Sebin, manifestó que recibió un medida sustitutiva de libertad, “en todo caso soy libre de nuevo y voy a continuar luchando para que Venezuela sea un país diferente”, expresó a través de la transmisión en vivo de VPI.

En cuanto a las medidas anunciadas por la Comisión para Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), señaló que fue una decisión de un órgano que es una realidad, “nosotros vamos a continuar luchando por la libertad de todos lo presos políticos, yo no cometí ningún delito y por eso asumí toda mi responsabilidad, fui detenido en el despacho de la alcaldía donde me colocó el pueblo barquisimetano”, expresó el ex mandatario.

Ramos reiteró durante las declaraciones al salir en libertad, que su detención fue arbitraria, y agradeció a sus familiares y a todas las personas que estuvieron con él.

Además sostuvo que lo vivido durante su encarcelación fue una prueba en el camino, “agradezco mucho a Dios y a la Divina Pastora que me dio la fortaleza”, también extendió agradecimientos a todo el pueblo del estado Lara y Venezuela por colocarlo en sus oraciones.

Aseguró que el próximo 14 de enero participará en la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto, pero esta vez lo hará descalzo para pagar su promesa.

Cabe recordar que Alfredo Ramos, fue destituido de su cargo y condenado por el Tribunal Supremo de Justicia a 15 meses de prisión por desacato. Su detención fue realizada por aproximadamente 60 uniformados con armas largas y capuchas que entraron al despacho del alcalde de Iribarren tras la decisión del Tribunal, lo que Ramos calificó como un “golpe constitucional”.

Redacción: Luis Natera @Luijo02

ACN