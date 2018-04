Conflicto en el Arco Minero dejó un muerto y varios heridos

Conflicto en el Arco Minero dejó un muertoy varios heridos: Américo De Grazia, explicó, diputado a la Asamblea Nacional, a través de su cuenta en Twitter @AmericoDeGrazia, informó acerca de un muerto y varios heridos en un conflicto que se originó en el Arco Minero a raíz de la explotación de una mina en la población El Chivao.

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar denunció una situación de conflicto de intereses en el municipio Sifontes del estado Bolívar, específicamente en la población minera de El Chivao a orillas del río Cuyuní. La situación violenta que se originó en el lugar dejó una persona fallecida.

Cobran vacunas en el Arco Minero

En una entrevista concedida a El Nacional Web, De Grazia explicó que el conflicto en el Arco Minero se generó a raíz de la explotación de una mina. Las zonas están bajo la férula del pran, los cuales están allí con autorización militar, y se encargan de cobrar vacuna y peaje a las comunidades indígenas.

“Las comunidades indígenas no quieren pagar, no quieren más desaparecidos, no quieren al pranato”, hizo saber el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar.

De Grazia, comentó que el paso por el kilómetro 33 de la Troncal 10 del estado Bolívar, estuvo cerrado el jueves, día en que ocurrió el hecho violento.

Una de las presuntas víctimas, según el diputado, es Gabriela Díaz Peralta, oriunda de Ciudad Bolívar, quien iba a las minas a trabajar como lo hacen otras tantas mujeres guayanesas.

El parlamentario indicó que la finalidad de estas acciones es “sembrar el terror en las comunidades indígenas para mantener el control en la zona”. El diputado acotó que los problemas comunicacionales con su fuente dificulta el conocimiento de la situación, ya que son escasos.

Algunos de los twitters del diputado Américo De Grazia:

✔ @AmericoDeGrazia Conflicto en el sector minero del Chivaó, Sifontes, Tumeremo, Río Cuyuní,arriba. Deja muertos,heridos y mujeres violadas. # ArcoMinero es crimen organizado

Americo De Grazia ✔@AmericoDeGrazia Me reportan desde Tumeremo, que una de las presuntas víctimas de las minas del Chivao, es una dama,Gabriela Diaz Peralta. # ArcoMineroEsCrimenOrganizado

ACN/EN/redes

