Médicos Unidos Venezuela se pronuncian ante irregularidades en sector salud

La Asociación Civil Médicos Unidos de Venezuela emitieron un pronunciamiento para denunciar las irregularidades registradas en el sector del país que ha puesto en riesgo la calidad de vida de los venezolanos en esta materia.

Exhortaron al gobierno nacional a cumplir con su deber constitucional y asumir su responsabilidad. Destacan que tanto el paciente como el trabajador de la salud se mantiene en incertidumbre ante la falta de insumos tanto para ser atendidos como para laborar de forma oportuna.

Declaración completa:

Médicos Unidos de Venezuela (MUV), reunidos en la ciudad de Caracas entre los días 8 y 10 de febrero de 2018, desea hacer de conocimiento público la siguiente declaración:

• MUV es una Asociación civil sin fines de lucro, no partidista, cuyo objetivo es la promoción y defensa de la salud y el derecho a la vida, como derechos humanos universales y consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 83 y 84.

• Venezuela atraviesa una de sus peores crisis económicas, políticas, sociales, morales y espirituales y el sector salud no escapa a esta tragedia. Vemos con profunda preocupación cómo ha afectado entre muchas otras áreas, las siguientes:

• La escasez de insumos a nivel de nuestros centros hospitalarios, públicos y privados. No existe gratuidad y por ende, tampoco garantía de la salud y la vida, cuando los pacientes deben adquirir por sus propios medios, desde inyectadoras, medicinas, hasta material quirúrgico. Más aún, ya es reiterado que pacientes en centros privados deban peregrinar para conseguir los mismos.

• El agravamiento, complicaciones e incluso la muerte, de pacientes con patologías crónicas como hipertensión, diabetes, trasplantados y otras enfermedades, quienes no tienen garantía de sus tratamientos, incluso si pudieran pagarlos, debido a la severa escasez.

• La reaparición y el repunte de enfermedades cuyo silencio epidemiológico llevaba más de 25 años o se encontraban controladas (difteria, sarampión, malaria, dengue), con el agravante de que tampoco se cumplen los esquemas de vacunación aprobados por organismos mundiales como la OMS y la OPS y recomendados por sociedades científicas nacionales e internacionales. Basta de sacrificar la salud y el futuro de nuestros niños.

• El estado de abandono de nuestros hospitales y el colapso de la infraestructura, amén de la inseguridad para el personal de salud y para los mismos pacientes, llegando al límite de ajusticiamientos dentro de quirófanos. No hay garantía para el personal que normalmente debería garantizar la salud de todos nosotros.

• La renuncia masiva del personal que labora en nuestros centros debido al maltrato, remuneración insuficiente, la violencia dentro y alrededor de las áreas de trabajo, la estampida de los docentes en hospitales y escuelas de medicina a nivel nacional, mermando la calidad en la exigencia académica y el servicio de salud.

• Alarman los reportes de desnutrición aguda, que con el tiempo inciden también en formas crónicas de desnutrición, impactando gravemente en el desarrollo intelectual futuro de los infantes afectados…”son niños que no tendrán la suficiencia para asistir a universidades”. La desnutrición y carestía de alimentos que además abarca adolescentes, adultos y ancianos. Parte del repunte de enfermedades como la tuberculosis, se relaciona estrechamente con la situación de desnutrición.

• Preocupan también las políticas de Estado que privilegian dádivas como bonos a embarazadas, que más allá de superar el salario mensual del personal que labora en salud, no considera que Venezuela es el país con el más alto índice de embarazos en adolescentes en toda América latina.

• Venezuela no cumple metas en salud de OMS y OPS, peor aún, el MPPS no publica las cifras en el área y ha otorgado el control de las estadísticas a la institución castrense que tampoco las publica, amén de no haber sido formados para ello. Esto además, no permite participar en planeamiento sanitario, alertas y alarmas en nuestro sector.

Exhortamos al Estado venezolano a asumir su responsabilidad y cumplir su deber constitucional, así mismo invitamos a los demás gremios de la salud, ONG de pacientes y derechos humanos, pacientes y ciudadanos, a unirse y hacerse eco de nuestra voz.

Los venezolanos cuentan con Médicos Unidos de Venezuela para tejer soluciones y hacer de nuestros espacios una respuesta para la calidad de vida de todos.

*Unidos somos más fuertes!*

ACN / Nota de prensa.