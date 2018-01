”Kid” Rodríguez pactó contrato de ligas menores con los Filis

El venezolano Francisco ”Kid” Rodríguez llegó este domingo a un acuerdo de ligas menores con los Filis de Filadelfia, el cual incluye una invitación al primer equipo en la pretemporada para el cerrador criollo.

K-Rod, seis veces cerrador del Juego de Estrellas, es cuarto en la lista de más salvamentos en la historia de la MLB, con 437, incluido un récord de 62 en la temporada de 2008, con los Angelinos de Los Angeles.

Pero el derecho de 36 años viene de su peor temporada en las mayores. Tuvo una efectividad de 7.82 en 28 apariciones con Detroit el año pasado.

Rodríguez capitalizó 44 de sus 49 oportunidades de rescate hace apenas dos años. Da a Filadelfia otra opción para los últimos innings, junto con el dominicano Héctor Neris y Pat Neshek.

De por vida, Rodríguez ostenta una efectividad de 2.86 en 948 juegos, con 1.142 ponches en 976 innings. Los Filis serán su sexto equipo en 17 temporadas.

#Phillies have agreed to terms with RHP Francisco Rodriguez on a minor league deal with an invitation to big league camp.

He has 437 saves and a 2.86 ERA in 948 career games. pic.twitter.com/HQa2HRPFRG

— Philadelphia Phillies (@Phillies) January 28, 2018