Iron Man podría morir en ‘Avengers 4’

Hay quien apuesta por Capitán América, otros por Hawkeye, otros por señalan a Thor; y también hay quien apunta a Iron Man. Lo que parece claro es que la batalla final contra Thanos; que se librará en Avengers 4 dejará una (o varias) perdidas notables en las filas de los héroes de Marvel…; ¿Será Tony Stark el gran sacrificado? Todo apunta a que ese será el desenlace de la película.

“No había otra manera, Tony”. Esta es la frase que; tras visitar más de 14 millones de realidades alternativas le dice Doctor Strange a Iron Man; para justificar lo que, hasta ese momento; parecía injustificable: intercambiar la vida de Stark por la Gema del Tiempo.

Secuela de ‘Los Simpson’ y cinta de ‘Family Guy’ están en camino

Pero “el final del juego” tal y como dice el doctor se acerca y el personaje de Benedict Cumberbatch es el único que sabe exactamente cómo hay que jugar las cartas para que derrotar al Titán Loco.

Su nombre es Idris Elba, ¿pero llegará a llamarse Bond?

Y en su plan parece que era fundamental que Tony Stark siguiera con vida. El personaje de Robert Downey Jr. está llamado a jugar un papel clave en la batalla final contra Thanos, un enfrentamiento que, quién sabe, requerirá de su vida para invertir los terribles efectos del chasquido de dedos genocida con el que el villano acabó con la mitad de la vida del universo.

‘The Meg’ se devora los 44.5 mdd de taquilla de EU y Canadá

Hay quien ya se aventura no solo a señalar a Stark como uno de los sacrificados en la lucha, sino a imaginar cómo será ese momento en el que el héroe que inició el Universo Cinematográfico Marvel pasará a ser historia.

Lo hará en brazos de su pupilo, Peter Parker… invirtiendo así los papeles de la que fue la muerte más trágica de Infinity War.

“Please don’t go Mr. Stark…” . . @robertdowneyjr @tomholland2013 @therussobrothers . Follow @ultraraw26 for more . #ironman #spiderman #avengers #infinitywar #thor #thanos #guardiansofthegalaxy #gamora #blackpanther #captainamerica #captainmarvel #marvel #marvelcomics #marvelcinematicuniverse #venommovie #venom #superman #shazam #batman #wonderwoman #aquaman #theflash #dccomics #dcextendeduniverse #dc #superhero #photoshop #digitalart #art #comics

Una publicación compartida de yadvender singh (@ultraraw26) el 7 Ago, 2018 a las 9:10 PDT – cmd

ACN/Excélsior/Daily Trend Staff/

No deje de leer: Lo que nunca le cuentan sobre el Big Bang