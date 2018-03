Harry Kane volverá a las canchas inglesas en abril

El base estelar de los Thunders de Oklahoma City, Rusell Westbrook, sigue rompiendo esquemas y registros en el mejor tabloncillo del mundo y este martes llegó a los 100 “triple-dobles” en su carrera profesional, con tan sólo 29 años y 10 temporadas.

El del martes fue el triple-doble número 21 de esta camapaña con 30 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias, marca con la cual llevó a su equipo a la victoria en la cancha de Atlanta Hawks con marcador de 107-119.

Westbrook, con promedio actual de 25,2 puntos, 10 asistencias y 9 rebotes, es el cuarto jugador en toda la histroria de la NBA en sobrepasar la barrera de los cien triple-dobles, después de Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138) y Jason Kidd (107).

En el partido ante los Hawks también destacaron Carmelo Anthony con 21 puntos y Jerami Grant, con 20. Álex Abrines jugó 14 minutos y sumó tres puntos, dos rebotes, una asistencia y un robo de balón. Mientras los Hawks se remitieron a los 25 puntos y ocho rebotes de Taurean Prince junto a los 18 puntos y ocho asistencias del base alemán Dennis Schroder.

Congrats to @russwest44 of the @okcthunder on becoming the 4th player in @NBAHistory to surpass 100 career triple-doubles! #ThisIsWhyWePlay #ThunderUp pic.twitter.com/3yHPunJAGL

— NBA (@NBA) 14 de marzo de 2018