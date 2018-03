Guaros finalizó Liga de Las Américas con victoria ante Regatas

Los crepusculares no podrán defender el título al no poder clasificarse al Final Four | Foto: Liga de Las Américas

Deportes El camarero Neil Walker firmó con los Yankees de Nueva York Por Elio Parra Salom La experiencia de este jugador posiblemente le den la titularidad en la segunda base de los "Bombarderos del Bronx" | Foto: Las Mayores





















Diversos reportes han informado que Neil Walker volverá a la Gran Manzana. Jeff Passan, periodista de Yahoo Sports dio a conocer la noticia este lunes de que los Yankees de Nueva York han firmado al segunda base. Walker, de 32 años de edad, tuvo OPS de .801 en 111 juegos con los Mets de Nueva York y los Cerveceros de Milwaukee en el 2017. Se ha perdido partes de las últimas dos campañas debido a dolencias en la espalda y una corva. Pero su OPS ajustado ha estado por encima del promedio en cada una de sus ocho temporadas completas en Grandes Ligas. Quizás quieras leer: Jake Arrieta pactó con Filadelfia por tres años La segunda base de los Yankees parece estar en juego con Tyler Wade y los venezolanos Gleyber Torres y Ronald Torreyes en la competencia. Sin embargo, parece que Walker tiene grandes posibilidades de hacerse con la posición para el Día Inaugural. De por vida, Walker batea .272 con 130 jonrones. Ganó un Bate de Plata en el 2014 vistiendo el uniforme de los Piratas de Pittsburgh. .@Yankees, 2B Neil Walker reportedly agree to deal, pending physical. https://t.co/OCmSF9TgTW Club hasn’t confirmed. pic.twitter.com/207XHd72QJ — MLB (@MLB) 12 de marzo de 2018 Las Mayores | ACN Continuar leyendo