El grupo G tiene a dos selecciones que también está llamadas a llegar lo más lejos posible: Bélgica e Inglaterra.

Grupo G: diablo y león

Los “Diablos Rojos” que en la pasada edición también estuvo en la baraja, contará con un Eden Hazard más veterano.

Los leones británicos tienen en Harry Kane la esperanza por ser un genuino bombardero, pero tendrá que demostrarlo en la cita.

En este Grupo G, está el otro debutante, Panamá, dirigido por el colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez, quien le dará; la batuta al vetareno Blas Pérez.

Por su parte, Túnez, el cuarto integrante de la llave, quiere animar su participación de la mano de Wahbi Khazri, volante ofensivo que lo llevó de nuevo a un mundial.

BÉLGICA Nº Jugador Fecha Nac. Club Porteros: 1. Thibaut COURTOIS (11.05.92) Chelsea (ING) 12. Simon MIGNOLET (06.03.88) Liverpool (ING) 13. Koen CASTEELS (25.06.92) Wolfsburgo (GER) Defensas: 2. Toby ALDERWEIRELD (02.03.89) Tottenham (ING) 3. Thomas VERMAELEN (14.11.85) Barcelona (ESP) 4. Vincent KOMPANY (10.04.86) Manchester City (ING) 5. Jan VERTONGHEN (24.04.87) Tottenham (ING) 15. Thomas MEUNIER (12.09.91) PSG (FRA) 20. Dedryck BOYATA (28.11.90) Celtic (ESC) Medios: 6. Axel WITSEL (12.01.89) Tianjin Quanjian (CHN) 7. Kevin DE BRUYNE (28.06.91) Chelsea (ING) 8. Marouane FELLAINI (22.11.87) Manchester Utd (ING) 11. Yannick CARRASCO (04.09.93) Dalian Yfang (CHN) 14. Dries MERTENS (06.05.87) Nápoles (ITA) 16. THORGAN HAZARD (29.03.93) B.Mönchengladbach (GER) 17. Youri TIELEMANS (07.05.97) Mónaco (FRA) 18. Adnan JANUZAJ (05.02.95) Real Sociedad (ESP) 19. Mousa DEMBELE (16.07.87) Tottenham (ING) 22. Nacer CHADLI (02.08.89) West Bromwich (ING) 23. Leander DENDONCKER (15.04.95) Anderlecht) Delanteros: 9. ROMELU LUKAKU (13.05.93) Manchester Utd (ING) 10. EDEN HAZARD (07.01.91) Chelsea (ING) 21. Michy BATSHUAYI (02.10.93) B. Dortmund (GER) Entrenador: Roberto Martínez (ESP) (13.07.1973)

PANAMÁ Nº Jugador Fecha Nac. Club Porteros: 1. Jaime PENEDO (26.09.81) Dinamo Bucarest (RUM) 12. José CALDERÓN (14.08.85) Chorrillo 22. Alex RODRÍGUEZ (05.08.90) San Francisco Defensas: 2. Michael MURILLO (11.02.96) New York Red Bulls (USA) 3. Harold CUMMINGS (01.03.92) San José E. (USA) 4. Fidel ESCOBAR (09.01.95) New York Red Bulls (USA) 5. Román TORRES (20.03.86) Seattle Sounders (USA) 13. Adolfo MACHADO (14.02.85) Houston Dynamo (USA) 15. Eric DAVIS (31.03.91) Dunajska Streda (SVK) 17. Luis OVALLE (07.09.88) Olimpia (HON) Medios: 6. Gabriel GÓMEZ (29.05.84) At. Bucaramanga (COL) 8. Edgar BÁRCENAS (23.10.93) Cafet.Tapachula (MEX) 11. Armando COOPER (26.11.87) Universidad Chile (CHI) 14. Valentín PIMENTEL (30.05.91) Plaza Amador 19. Alberto QUINTERO (18.12.87) Universitario Lima (PER) 20. Aníbal GODOY (10.02.90) San José Earthquakes (USA) 21. José Luis RODRÍGUEZ (19.06.98) Gante (BEL) Delanteros: 7. Blas PÉREZ (13.03.81) Municipal (GUA) 9. Gabriel TORRES (31.10.88) Huachipato (CHI) 10. Ismael DÍAZ (12.05.97) Deportivo Coruña (ESP) 16. Abdiel ARROYO (13.12.93) Alajuelense (CRC) 18. Luis TEJADA (28.03.82) Sport Boys (PER) 23. Felipe BALOY (24.02.81) Municipal (GUA) Entrenador: Hernán Darío Gómez (COL) (03.02.1956)

TÚNEZ Nº Jugador Fecha Nac. Club Porteros: 1. Farouk BEN MUSTAPHA (01.07.89) Al Shabab FC (KSA) 16. Aymen MATHLOUTHI (14.09.84) Al Batin FC (KSA) 22. Mouez HASSEN (05.03.95) Chateauroux (FRA) Defensas: 2. Syam BEN YOUSSEF (31.03.89) Kasimpasa (TUR) 3. Yohan BEN ALOUANE (28.03.87) Leicester (ING) 4. Yassine MERIAH (02.07.93) Sfaxien 5. Oussama HADDADI (28.01.92) Dijon (FRA) 6. Rami BEDOUI (19.01.90) Étoile du Sahel 11. Dylan BRONN (19.06.95) Gante (BEL) 12. Ali MAALOUL (01.01.90) Al Ahly (EGY) 21. Hamdi NAGUEZ (28.10.92) Zamalek (EGY) Medios: 7 Saifeddine KHAOUI (27.04.95) Troyes (FRA) 9. Anice BADRI (18.09.90) E. Túnez 13. Ferjani SASSI (18.03.92) Al Nassr (KSA) 14. Mohamed BEN AMOR (03.05.92) Al Ahli (KSA) 15. Ahmed KHALIL (21.12.94) Club Africain 17. Ellyes SKHIRI (10.05.95) Montpellier (FRA) 20. Ghaylen CHAALELI (28.02.94) ES Túnez Delanteros: 8. Fakhreddine BEN YOUSSEF (23.06.91) Al Ittifaq (KSA) 10. Wahbi KHAZRI (08.02.91) Stade Rennais (FRA) 18. Bassem SRARFI (25.06.97) Niza (FRA) 19. Saber KHALIFA (14.10.86) Club Africain 23. Naim SLITI (27.07.92) Dijon (FRA) Entrenador: Nabil Maâloul (TUN) (25.08.1962)

INGLATERRA Nº Jugador Fecha Nac. Club Porteros: 1. Jordan PICKFORD (07.03.94) Everton 13. Jack BUTLAND (10.03.93) Stoke City 23. Nick POPE (19.04.92) Burnley Defensas: 2. Kyle WALKER (28.05.90) Manchester City 3. Danny ROSE (02.07.90) Tottenham 5. John STONES (28.05.94) Manchester City 6. Harry MAGUIRE (05.03.93) Leicester 12. Kieran TRIPPIER (19.09.90) Tottenham 15. Gary CAHILL (19.12.85) Chelsea 16. Phil JONES (21.02.92) Manchester United 17. Fabian DELPH (21.11.89) Manchester City 18. Ashley YOUNG (09.07.85) Manchester United 22. Trent ALEXANDER-ARNOLD (07.10.98) Liverpool Medios: 4. Eric DIER (15.01.94) Tottenham 7. Jesse LINGARD (15.12.92) Manchester United 8. Jordan HENDERSON (17.06.90) Liverpool 20. Dele ALLI (11.04.96) Tottenham 21. Ruben LOFTUS-CHEEK (23.01.96) Chelsea Delanteros: 9. Harry KANE (28.07.93) Tottenham 10. Raheem STERLING (08.12.94) Manchester City 11. Jamie VARDY (11.01.87) Leicester 14. Danny WELBECK (26.11.90) Arsenal 19. Marcus RASHFORD (31.10.97) Manchester United Entrenador: Gareth Southgate (ING) (03.09.1970)

ACN/MAS/EFE

No deje de leer: Grupo F: Alemania, México, Suecia y Corea del Sur