Fundadeporte llama a asociaciones a legalizarse para el período 2017-21

Fundadeporte está en la disposición de apoyar a cada una de las asociaciones en pro del desarrollo del deporte carabobeño; pero necesariamente deben cumplir con los requisitos establecidos en los estatutos.

Así lo manifestó Richard Navarro, presidente de Fundadeporte, refiriéndose a que la mayoría de las asociaciones no están al día; para el período 2017-2021 en su providencia administrativa.

Recordó que el funcionamiento del deporte a nivel regional ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones, esto, debido a las falencias; que se han visto reflejados en las asociaciones de las diferentes disciplinas deportivas que hacen vida en el estado y; han repercutido en una crítica transversal por parte de los representantes del mundo deportivo que no han recibido los recursos; necesarios por no estar vigentes.

Explicó el presidente de Fundadeporte, que bajo las directrices del gobernador Rafael Lacava, abren el compás para apoyar a las; asociaciones que hacen vida en la entidad.

Problemas estructurales

“Existen problemas estructurales bien profundos y no se les ha prestado el apoyo y mientras no estén solventes imposibilita bajar; los recursos, un 95 por ciento de estas asociaciones no cumplen con la providencia y el Instituto Nacional del Deporte; no las reconoce no podemos respaldar a dichas asociaciones para que nuestros atletas nos representen en los diferentes eventos nacionales”; dijo.

De igual forma, el presidente de Fundadeporte, exhortó a las asociaciones para que realicen las elecciones para el nuevo período; 2017-2021 y de esta forma se constituyan para poder contar con el financiamiento necesario, una vez que tengan su personalidad; jurídica y legalidad.

Acotó Richard Navarro, presidente de Fundadeporte que para estar al día deben tener como soporte la inscripción ante el Minpeporte; a fin de solicitar la solvencia administrativa que le asigna la providencia a cada asociación y así pedir los recursos.

Dijo Navarro que no depende de ellos, “cada disciplina tiene que tomar las decisiones que elijan a su junta directiva”.

Finalmente aseguró que al no estar acéfalas ante Mindeporte y Fundadeporte las asociaciones recibirán el apoyo económico y el respaldo que les ampara la ley.

