La escasez de comida se acentuará por falta de fertilizantes

La escasez de comida en Venezuela continuará en aumento como consecuencia de las dificultades que existen para importar los agroquímicos. La situación es mucho más grave de lo que aparenta y la solución de importar 180 mil toneladas de fertilizantes anunciada por el Gobierno tan solo cubre un 10 por ciento de la producción de los alimentos.

Ese fue el análisis del presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Fedenaga, Carlos Odoardo durante una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio. “La previsión que tiene el Ministerio de Agricultura y Tierras de traer 180 mil toneladas de fertilizante no es suficiente, pues solo alcanzaría para cultivar solo unas 450 mil hectáreas. Nosotros no podemos resolver este problema de los insumos pues de esta manera apenas podríamos tener un 10 por ciento de la producción de los alimentos que se necesitan en la mesa de los venezolanos“, manifestó Albornoz quien recordó que en Venezuela no se produce esta materia prima.

Además explicó que el fertilizante que necesitan tiene un costo de 330 millones de dólares que solo puede obtenerse a través del financiamiento internacional. Lamentó que los esfuerzos del sector por encontrar una solución se obstaculicen por la política y las sanciones.

Carlos Odoardo manifestó su preocupación por la repercusión que tendrá para el país, pero aclaró que estas medidas emitidas por la comunidad internacional no tienen vinculación con la crisis actual. “La situación es mucho más compleja de lo que todos se imaginan, las sanciones anunciadas por la Comunidad europea contra ciudadanos venezolanos seguramente tendrá un impacto internacional en el tema de obligaciones, sin embargo, considero que lo que está pasando en Venezuela no tiene nada que ver con las sanciones”, recalcó.

ACN/Unión Radio

